Quina 7162: resultado de 08/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7162, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

09 – 29 – 46 – 57 – 66

Premiação do concurso 7162

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos 0 R$ 0,00 4 acertos 16 R$ 21.974,91 3 acertos 2.584 R$ 129,58 2 acertos 72.223 R$ 4,63

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 7163 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:51 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.