Quina 7162: resultado de 08/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7162, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
09 – 29 – 46 – 57 – 66
Premiação do concurso 7162
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|0
|R$ 0,00
|4 acertos
|16
|R$ 21.974,91
|3 acertos
|2.584
|R$ 129,58
|2 acertos
|72.223
|R$ 4,63
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 7163 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:51 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.