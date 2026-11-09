Lotofácil 3824: resultado de 08/11/2026

Lotofácil: o resultado do concurso 3824, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25

Premiação do concurso 3824

Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 2 R$ 800.258,57 14 acertos 168 R$ 1.997,57 13 acertos 7.085 R$ 35,00 12 acertos 96.897 R$ 14,00 11 acertos 571.711 R$ 7,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3825 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.