Lotofácil 3824: resultado de 08/11/2026

Lotofácil: o resultado do concurso 3824, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25
Premiação do concurso 3824
Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|2
|R$ 800.258,57
|14 acertos
|168
|R$ 1.997,57
|13 acertos
|7.085
|R$ 35,00
|12 acertos
|96.897
|R$ 14,00
|11 acertos
|571.711
|R$ 7,00
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 3825 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.