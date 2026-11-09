Lula reforça compromisso fiscal e propõe diálogo para o país avançar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento à nação na noite deste domingo (8), agradecendo o apoio recebido nas urnas e destacando a participação ativa de jovens e idosos durante a eleição. Lula reafirmou compromissos de campanha, falou sobre economia, segurança pública e criticou a atuação das grandes empresas de tecnologia no processo eleitoral.

Segundo Lula, o novo governo buscará mais agilidade e eficiência na implementação de promessas feitas à população. Ele reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal, prometendo manter e ampliar investimentos públicos, com a meta de alcançar 20% do Produto Interno Bruto (PIB). O presidente também demonstrou preocupação com a dívida pública e os juros elevados, afirmando que pretende criar condições para a redução das taxas, estimulando o desenvolvimento econômico e o fortalecimento dos microempreendedores.

Lula destacou ainda a importância de abrir mercados internacionais e investir em setores estratégicos, como economia criativa, digital e verde, para gerar oportunidades e crescimento. O presidente afirmou que o Brasil tem potencial para transformar suas riquezas naturais em benefícios para trabalhadores e empreendedores.

No discurso, Lula agradeceu o envolvimento da sociedade na eleição, ressaltando que não há limite de idade para defender direitos e que as manifestações foram um exercício de cidadania. Ele também criticou a disseminação de informações falsas por grandes plataformas digitais durante a campanha.

O presidente anunciou medidas de curto prazo, como a proposta de isenção de impostos sobre produtos da cesta básica e o envio ao Congresso de um projeto para zerar a tarifa do transporte público nos fins de semana. Lula defendeu ainda a necessidade de debater reformas política e do Judiciário, cobrando mais transparência e ética na magistratura para combater corrupção e crime organizado.

Por fim, Lula convocou estados e municípios a se unirem ao governo federal no enfrentamento às facções criminosas, milícias e violência contra mulheres. Também prometeu políticas de proteção para crianças, adolescentes e idosos, incluindo ações no ambiente digital e uma política nacional de cuidados para a terceira idade.

O discurso de Lula marca o início de uma nova fase política, com foco no diálogo, responsabilidade fiscal e fortalecimento das políticas sociais. O Portal Cambé segue acompanhando os desdobramentos e convida os leitores a participarem do debate sobre o futuro do país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br