Palmeiras vence Vasco nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil

O Palmeiras conquistou neste domingo (8) a classificação para a final da Copa do Brasil ao superar o Vasco nos pênaltis por 5 a 4, em partida disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Vasco venceu no tempo normal por 2 a 1 e levou a decisão para as penalidades, onde brilhou o goleiro Carlos Miguel, que defendeu duas cobranças decisivas.

O duelo começou movimentado, com chances para ambos os lados. O Vasco abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Colidio, após cruzamento de Cuiabano. O Palmeiras respondeu na segunda etapa, empatando com um belo gol de Piquerez aos 9 minutos. O Cruzmaltino voltou a ficar à frente no placar com Puma Rodriguez, que marcou em cobrança de falta aos 30 minutos do segundo tempo.

Mesmo pressionando, o Vasco não conseguiu ampliar, e a decisão foi para os pênaltis. O Palmeiras iniciou a série com Vitor Roque convertendo. Carlos Miguel defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Goméz, garantindo a vaga para o Verdão. O time paulista agora enfrenta o Grêmio na final, repetindo o confronto de 2020, quando também levou a melhor.

Com a vitória, além da chance de conquistar mais um título nacional, o Palmeiras assegurou presença na Copa Libertadores de 2027. A final da Copa do Brasil será em jogo único, no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O confronto entre Palmeiras e Grêmio promete movimentar os torcedores, já que ambos têm histórico de decisões na competição. O Verdão busca o pentacampeonato, enquanto o Tricolor gaúcho tenta o sexto título.

O desempenho do Palmeiras nas últimas temporadas reforça a força do clube em competições nacionais, mantendo o time entre os protagonistas do futebol brasileiro. A expectativa agora é para a grande final, que deve atrair olhares de todo o país.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br