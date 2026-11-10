Resultado da Loteca 1281 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 541 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1281 da Loteca. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), em ,. 1 aposta acertou a faixa principal (1º (14 acertos)) e vai receber R$ 540.765,77.
Resultados dos 14 jogos
|Jogo
|Equipe 1
|Placar
|Equipe 2
|1
|ATLETICO MADRID
|1 × 2
|BARCELONA
|2
|BRIGHTON
|2 × 0
|BRENTFORD
|3
|CRYSTAL PALACE
|1 × 3
|LIVERPOOL
|4
|SUNDERLAND
|1 × 0
|CHELSEA
|5
|GENOA
|1 × 2
|MILAN
|6
|MONZA
|0 × 1
|ATALANTA BERGAMAS
|7
|REAL SOCIEDAD
|1 × 0
|RAYO VALLECANO
|8
|MANCHESTER UNITED
|4 × 4
|ASTON VILLA
|9
|VASCO DA GAMA
|2 × 1
|PALMEIRAS
|10
|INTER DE MILAO
|2 × 0
|COMO
|11
|BRESTOIS
|2 × 0
|LYON
|12
|CEARA
|0 × 1
|AMERICA
|13
|GOIAS
|1 × 0
|PONTE PRETA
|14
|FIORENTINA
|2 × 2
|JUVENTUS
Premiação do concurso 1281
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º (14 acertos)
|1
|R$ 540.765,77
|2º (13 acertos)
|22
|R$ 3.511,47
A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.006.552,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1282, está previsto para quinta-feira (12/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Loteca 1280: resultado de 05/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h31 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.