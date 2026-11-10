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Loterias

Resultado da Loteca 1281 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 541 mil

Confira os placares dos 14 jogos no concurso 1281 da Loteca, de segunda-feira (09/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 1281 da Loteca. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), em ,. 1 aposta acertou a faixa principal (1º (14 acertos)) e vai receber R$ 540.765,77.

Resultados dos 14 jogos

JogoEquipe 1PlacarEquipe 2
1ATLETICO MADRID1 × 2BARCELONA
2BRIGHTON2 × 0BRENTFORD
3CRYSTAL PALACE1 × 3LIVERPOOL
4SUNDERLAND1 × 0CHELSEA
5GENOA1 × 2MILAN
6MONZA0 × 1ATALANTA BERGAMAS
7REAL SOCIEDAD1 × 0RAYO VALLECANO
8MANCHESTER UNITED4 × 4ASTON VILLA
9VASCO DA GAMA2 × 1PALMEIRAS
10INTER DE MILAO2 × 0COMO
11BRESTOIS2 × 0LYON
12CEARA0 × 1AMERICA
13GOIAS1 × 0PONTE PRETA
14FIORENTINA2 × 2JUVENTUS

Premiação do concurso 1281

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
1º (14 acertos)1R$ 540.765,77
2º (13 acertos)22R$ 3.511,47

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.006.552,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

  1. Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1282, está previsto para quinta-feira (12/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Loteca 1280: resultado de 05/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h31 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loteca#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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