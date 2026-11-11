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Câmara de Cambé recebe Selo Diamante de Transparência Pública

Câmara de Cambé conquista Selo Diamante de Transparência Pública, superando médias estadual e nacional. Confira o que muda para a população.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Câmara de Cambé recebe Selo Diamante de Transparência Pública
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A Câmara Municipal de Cambé alcançou um marco inédito ao conquistar o Selo Diamante de Transparência Pública, a mais alta certificação concedida pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O reconhecimento foi anunciado após o Legislativo atingir um índice de 98,73% na avaliação mais recente, superando a própria marca anterior de 76,94%.

O avanço de 21,79% em relação ao último levantamento coloca Cambé acima das médias estadual e nacional. Enquanto a média nacional ficou em 66,6% e a do Paraná em 78,13%, a Câmara local destacou-se pelo compromisso com a transparência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos.

O que representa o Selo Diamante?

O Selo Diamante é a maior distinção do PNTP, iniciativa coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em parceria com tribunais de contas estaduais e federais. Para conquistar o selo, é preciso obter índice entre 95% e 100% e cumprir todos os critérios essenciais de transparência.

Entre os pontos avaliados estão a divulgação de receitas e despesas, contratos, licitações, remuneração dos servidores, estrutura administrativa, além de informações sobre vereadores, projetos de lei, tramitação de propostas e atas das sessões. A metodologia do programa analisa cinco aspectos: disponibilidade, atualização, série histórica, possibilidade de download de relatórios e ferramentas de pesquisa.

Impacto para a comunidade e histórico

O presidente da Câmara, vereador Odair Paviani (PL), destacou que a conquista é resultado de um trabalho coletivo entre vereadores e equipe técnica, refletindo o respeito ao dinheiro público e o compromisso com a população de Cambé. O reconhecimento reforça a confiança dos moradores no Legislativo local, que se mantém atento à transparência e à prestação de contas.

Nos últimos anos, a Câmara de Cambé vem investindo em melhorias no portal institucional e na organização das informações públicas, respondendo às demandas da sociedade por mais clareza e acesso aos dados do poder público.

Quer saber mais sobre o funcionamento da Câmara de Cambé? Deixe seu comentário, compartilhe a notícia e acompanhe as atualizações do Portal Cambé nas redes sociais.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

Tags
#administração pública#Câmara Municipal#cambé#legislativo#paraná#PNTP#Selo Diamante#transparência pública
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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