Resultado da Quina 7164 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 9 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7164 da Quina. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
26 30 50 62 65
Na ordem do sorteio: 65 – 50 – 26 – 30 – 62.
Premiação do concurso 7164
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|37
|R$ 9.968,84
|3 acertos
|2.180
|R$ 161,13
|2 acertos
|61.224
|R$ 5,73
A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.021.988,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7165, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 9.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7163 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3,8 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.