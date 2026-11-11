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Resultado da Quina 7164 de terça-feira (10/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 9 milhões

Confira os números sorteados no concurso 7164 da Quina, de terça-feira (10/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 7164 da Quina. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

26 30 50 62 65

Na ordem do sorteio: 65 – 50 – 26 – 30 – 62.

Premiação do concurso 7164

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
5 acertosNão houve acertadores
4 acertos37R$ 9.968,84
3 acertos2.180R$ 161,13
2 acertos61.224R$ 5,73

A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.021.988,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7165, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 9.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7163 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3,8 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#quina#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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