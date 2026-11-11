Resultado da Lotofácil 3826 de terça-feira (10/11): 3 apostas acertam e cada uma leva R$ 408 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3826 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 3 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 408.185,03.

Números sorteados

01 02 03 05 08 09 12 13 15 18 19 21 22 24 25

Na ordem do sorteio: 03 – 15 – 25 – 22 – 24 – 21 – 02 – 18 – 13 – 05 – 19 – 08 – 01 – 09 – 12.

Premiação do concurso 3826

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 3 R$ 408.185,03 14 acertos 355 R$ 1.033,24 13 acertos 11.132 R$ 35,00 12 acertos 118.233 R$ 14,00 11 acertos 575.335 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.310.076,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Rio de Janeiro (RJ) — 1 aposta Sao Paulo (SP) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3827, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3825 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.