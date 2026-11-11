Resultado da Lotofácil 3826 de terça-feira (10/11): 3 apostas acertam e cada uma leva R$ 408 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3826 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 3 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 408.185,03.
Números sorteados
01 02 03 05 08 09 12 13 15 18 19 21 22 24 25
Na ordem do sorteio: 03 – 15 – 25 – 22 – 24 – 21 – 02 – 18 – 13 – 05 – 19 – 08 – 01 – 09 – 12.
Premiação do concurso 3826
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|3
|R$ 408.185,03
|14 acertos
|355
|R$ 1.033,24
|13 acertos
|11.132
|R$ 35,00
|12 acertos
|118.233
|R$ 14,00
|11 acertos
|575.335
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 20.310.076,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Rio de Janeiro (RJ) — 1 aposta
- Sao Paulo (SP) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3827, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3825 de segunda-feira (09/11): uma aposta acerta e leva R$ 1,6 milhão.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.