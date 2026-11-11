Luisa Stefani e Dabrowski buscam nova vitória no WTA Finals nesta quarta

A tenista brasileira Luisa Stefani e sua parceira canadense Gabriela Dabrowski voltam às quadras nesta quarta-feira (12) para disputar a segunda rodada do Grupo 1 do WTA Finals, em Indian Wells, nos Estados Unidos. Após vencerem a estreia contra Elise Mertens e Shuai Zhang por 2 sets a 0, a dupla líder da temporada enfrenta agora a parceria formada por Guo Hanyu, da China, e Kristina Mladenovic, da França, que ocupa a quarta posição no ranking anual.
O confronto promete clima de revanche, já que as adversárias levaram a melhor sobre Stefani e Dabrowski na final de Wimbledon, em julho. O jogo está marcado para as 19h30 (horário de Brasília), e a expectativa é de um duelo equilibrado entre as melhores duplas do circuito.
Stefani destacou a alegria de disputar o Finals ao lado de Dabrowski pela primeira vez. “Estamos muito felizes por jogar juntas aqui. O público é muito engajado e torna a experiência ainda mais especial”, afirmou a brasileira, que no ano passado foi vice-campeã do torneio com outra parceira.
O WTA Finals reúne as oito duplas mais bem classificadas da temporada, divididas em dois grupos. As duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais, que acontecem no sábado (14). A decisão do título está marcada para domingo (15).
Na sexta-feira (13), Stefani e Dabrowski encerram a fase de grupos contra Jelena Ostapenko e Hsieh Su-wei. O torneio é considerado um dos mais importantes do tênis feminino, reunindo grandes nomes e proporcionando jogos de alto nível.
Nos últimos anos, Luisa Stefani tem se destacado no cenário internacional, trazendo visibilidade para o tênis brasileiro e inspirando novos atletas. Sua participação no WTA Finals reforça a presença do Brasil entre as principais potências do esporte.
Acompanhe a cobertura completa do torneio e deixe seu comentário sobre a atuação das atletas. Siga o Portal Cambé para mais notícias do esporte internacional.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br