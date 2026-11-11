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Saúde

Centro Hospitalar do Trabalhador amplia entrega de próteses em Curitiba

Centro Hospitalar do Trabalhador amplia entrega de próteses em Curitiba e reforça acesso à reabilitação. Saiba como isso impacta pacientes locais.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Centro Hospitalar do Trabalhador amplia entrega de próteses em Curitiba
Centro Hospitalar do Trabalhador amplia entrega de próteses em Curitiba
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O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, que faz parte do Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba, realizou 1.903 entregas de dispositivos e materiais de reabilitação ao longo de 2026. A iniciativa reforça o compromisso da unidade em ampliar o acesso a recursos essenciais para a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo sistema público de saúde.

Mais acesso a próteses e reabilitação

Com a reestruturação do centro, o número de entregas de próteses e outros dispositivos cresceu, beneficiando moradores de Curitiba e região. O objetivo é garantir que pessoas com limitações físicas recebam o suporte necessário para retomar atividades do dia a dia com mais autonomia.

Impacto direto na vida dos pacientes

Os dispositivos entregues pelo hospital vão desde próteses até materiais de apoio à reabilitação, fundamentais para quem depende desses recursos para se locomover ou realizar tarefas básicas. A ampliação desse serviço representa um avanço importante para a saúde pública local.

Histórico de atendimento e compromisso com a comunidade

O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier já era referência em reabilitação na capital paranaense. Com a recente reestruturação, a unidade reforça sua posição como aliada de quem busca mais qualidade de vida após acidentes, doenças ou condições que afetam a mobilidade.

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Moradores de Curitiba e região podem acompanhar as novidades do hospital e compartilhar informações importantes como essa. Deixe seu comentário, envie para quem precisa e siga o Portal Cambé para ficar por dentro das notícias de saúde da cidade.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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#Complexo Hospitalar do Trabalhador#Curitiba#hospital#mobilidade#paraná#Próteses#REABILITAÇÃO#saude publica
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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