Centro Hospitalar do Trabalhador amplia entrega de próteses em Curitiba

O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, que faz parte do Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba, realizou 1.903 entregas de dispositivos e materiais de reabilitação ao longo de 2026. A iniciativa reforça o compromisso da unidade em ampliar o acesso a recursos essenciais para a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo sistema público de saúde.

Mais acesso a próteses e reabilitação

Com a reestruturação do centro, o número de entregas de próteses e outros dispositivos cresceu, beneficiando moradores de Curitiba e região. O objetivo é garantir que pessoas com limitações físicas recebam o suporte necessário para retomar atividades do dia a dia com mais autonomia.

Impacto direto na vida dos pacientes

Os dispositivos entregues pelo hospital vão desde próteses até materiais de apoio à reabilitação, fundamentais para quem depende desses recursos para se locomover ou realizar tarefas básicas. A ampliação desse serviço representa um avanço importante para a saúde pública local.

Histórico de atendimento e compromisso com a comunidade

O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier já era referência em reabilitação na capital paranaense. Com a recente reestruturação, a unidade reforça sua posição como aliada de quem busca mais qualidade de vida após acidentes, doenças ou condições que afetam a mobilidade.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br