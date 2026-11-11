Comandante da PMPR é homenageado por avanços na segurança em Colombo

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, recebeu homenagens nesta terça-feira (10) em Colombo, reconhecendo sua trajetória e os resultados positivos na segurança pública tanto no município quanto no estado.

A agenda começou na Prefeitura de Colombo, onde o coronel foi recebido pelo prefeito Helder Luiz Lazarotto. Durante o encontro, foram destacados o início da carreira do comandante na cidade e as melhorias nos serviços da Polícia Militar para a população local. O Executivo municipal entregou homenagens que simbolizam a parceria entre a corporação e a comunidade.

Na sequência, o comandante participou de uma sessão na Câmara Municipal, onde recebeu votos de congratulações propostos pelo vereador José Aparecido Gotardo, o Ratinho Gotardo, e uma placa comemorativa. O momento teve significado especial, já que Jefferson Silva comandou o 22º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Colombo, entre 2019 e 2021, unidade responsável pelo policiamento de cidades da Região Metropolitana Norte de Curitiba.

Durante a cerimônia, o comandante lembrou que sua trajetória na Polícia Militar começou em Colombo, em 1993, e agradeceu o reconhecimento e as amizades construídas ao longo dos anos. Ele ressaltou que retornar à cidade como comandante do 22º BPM foi a realização de um sonho, e que receber a homenagem como comandante-geral tem um significado ainda maior para sua carreira.

As homenagens reforçam a integração entre a Polícia Militar do Paraná e os poderes municipais, apontando a colaboração entre as instituições como fundamental para o bem-estar e a segurança dos moradores de Colombo e de todo o estado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades da Polícia Militar, representantes do Executivo e Legislativo municipal, além de membros da comunidade local.

O reconhecimento ao coronel Jefferson Silva destaca o papel da PMPR no fortalecimento da segurança pública da região, fruto de uma atuação próxima à população e de parcerias institucionais consolidadas ao longo dos anos.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br