Petrobras registra lucro de R$ 39,8 bilhões no 3º trimestre de 2026

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (10) um lucro líquido de R$ 39,8 bilhões no terceiro trimestre de 2026, representando um aumento de 21,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo o balanço divulgado, o fluxo de caixa operacional atingiu R$ 61,8 bilhões, um crescimento de 15% em doze meses. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção e das vendas no mercado interno.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, informou que a produção média diária deve superar as expectativas iniciais, chegando a uma faixa entre 3,3 e 3,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Apenas neste ano, a empresa quebrou recordes de produção trimestral por três vezes consecutivas.

No trimestre, 11 plataformas receberam autorização para operar acima da capacidade original, sem necessidade de novos investimentos nas unidades. As vendas de derivados no Brasil alcançaram 1,854 milhão de barris por dia, maior volume desde 2021, com destaque para o recorde na produção de diesel, que chegou a 769 mil barris diários.

Os investimentos somaram R$ 33 bilhões, sendo a maior parte destinada ao segmento de exploração e produção, resultando na construção de novas plataformas e interligações de poços.

Em relação aos acionistas, a Petrobras aprovou a distribuição de R$ 15,3 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, que serão pagos em duas parcelas, em fevereiro e março de 2027.

Impacto para o setor e para a economia

O resultado reforça a posição da Petrobras como uma das principais empresas do setor de energia do país, com reflexos positivos para investidores e para a arrecadação pública.

Histórico e contexto

O desempenho da Petrobras em 2026 mantém a tendência de crescimento observada nos últimos anos, marcada por recordes de produção e aumento da eficiência operacional, fatores essenciais para a economia nacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br