Banco do Brasil e banco alemão investem €100 milhões na bioeconomia

O Banco do Brasil e o banco de desenvolvimento alemão KfW anunciaram nesta quarta-feira (11), durante a COP31, um novo financiamento de 100 milhões de euros para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis da bioeconomia, com prioridade para a região amazônica.

O aporte será utilizado para refinanciar operações de crédito já existentes no BB, direcionadas a pequenos produtores, agricultores familiares, comunidades tradicionais, povos indígenas, cooperativas e micro, pequenas e médias empresas. O objetivo é ampliar o acesso ao crédito para atividades que geram renda a partir do uso sustentável dos recursos naturais.

Segundo José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, a iniciativa busca criar condições para que produtores locais invistam em atividades sustentáveis, promovendo o desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental.

Financiamento para cadeias produtivas sustentáveis

O projeto, chamado Fomento de Cadeias Produtivas Sustentáveis de Bioeconomia II, prevê apoio financeiro para setores ligados ao aproveitamento sustentável da biodiversidade. Entre as atividades contempladas estão a produção de açaí, castanha-do-pará, babaçu, sistemas agroflorestais como cacau, café e cupuaçu, pesca sustentável, piscicultura tropical, além do cultivo de frutas, hortaliças tropicais e produtos madeireiros de áreas degradadas.

Os financiamentos poderão ser contratados por meio de linhas de crédito como Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia, Pronaf Mulher, RenovAgro, InovAgro, ModerAgro, PCA, FCO Verde e Pronamp.

Expansão da parceria Brasil-Alemanha

Esta nova operação amplia a cooperação iniciada em 2025, quando o Banco do Brasil captou 50 milhões de euros e recebeu 4,5 milhões de euros em doação do governo alemão para assistência técnica e contragarantia. Na primeira fase, mais de 4,5 mil famílias foram beneficiadas na região amazônica. Agora, o valor do empréstimo dobra, chegando a 100 milhões de euros.

Critérios socioambientais rigorosos

O financiamento seguirá critérios socioambientais definidos pelo BB e pelo KfW, além de padrões internacionais. Estão excluídas atividades como pecuária, produção de soja, cultivo de dendê, grandes monoculturas acima de 500 hectares e áreas com desmatamento ilegal após 2008.

O Banco do Brasil será responsável pela análise e distribuição dos recursos, enquanto o KfW fará o monitoramento do projeto, reforçando a parceria entre Brasil e Alemanha para promover a inclusão produtiva, geração de renda, conservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas.

Contexto local e histórico

A bioeconomia tem ganhado destaque no Brasil como alternativa sustentável para o desenvolvimento da Amazônia e de outras regiões ricas em biodiversidade. Iniciativas como esta buscam fortalecer a economia local, apoiar pequenos produtores e garantir a preservação dos recursos naturais para as próximas gerações.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br