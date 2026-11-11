Psicocine em Londrina debate saúde mental feminina com filme e roda de conversa

O Centro de Oficinas para as Mulheres (COM), em Londrina, recebe nesta quinta-feira (12), às 14h, mais uma edição do Psicocine, iniciativa que propõe reflexão sobre a saúde mental das mulheres. O evento é gratuito, exclusivo para maiores de 18 anos da região, e acontece na rua Valparaíso, esquina com a avenida Higienópolis.

Durante o encontro, será exibido o curta-metragem “Self”, da Pixar Animation Studios, seguido de uma roda de conversa mediada pela professora Carolina Caires Motta, do curso de Psicologia da PUCPR. Os debates vão abordar temas como autoestima, identidade, autoconhecimento e qualidade de vida, estimulando a troca de experiências e o fortalecimento do bem-estar emocional feminino.

De acordo com Lisneia Rampazzo, psicóloga da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), o curta foi escolhido para incentivar reflexões sobre pertencimento e valorização das características individuais. O filme conta a história de uma boneca de madeira que busca aceitação e, ao longo da trama, questiona sua identidade, trazendo à tona questões comuns ao universo feminino.

O Psicocine cria um ambiente acolhedor para que as participantes compartilhem sentimentos e vivências. A atividade integra um projeto de extensão da PUCPR em parceria com a SMPM, dando continuidade às ações do Setembro Amarelo e ampliando o diálogo sobre saúde mental na cidade.

As interessadas podem garantir vaga pelo WhatsApp (43) 99945-0056. As inscrições são limitadas.

Em Londrina, iniciativas como o Psicocine têm sido fundamentais para fortalecer a rede de apoio à saúde mental das mulheres, promovendo espaços de escuta e valorização da identidade feminina. O projeto já realizou outras edições, sempre com temas que dialogam com as necessidades e desafios das moradoras da região.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br