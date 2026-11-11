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Cambé realiza capacitação para prevenção de desastres naturais nas escolas

Cambé promove capacitação nas escolas para prevenção de desastres naturais, com simulações e planos de ação. Saiba como a cidade se prepara.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Cambé realiza capacitação para prevenção de desastres naturais nas escolas
Cambé realiza capacitação para prevenção de desastres naturais nas escolas
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A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, organizou uma capacitação voltada a gestores das escolas municipais para aprimorar a prevenção de desastres naturais. O encontro contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, reunindo profissionais da educação para discutir medidas de segurança diante de eventos climáticos extremos, como tempestades, vendavais e alagamentos.

Durante a formação, os participantes receberam o guia “Prevenir, proteger e saber agir: orientações e simulados para a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino”, que detalha estratégias e planos de ação específicos para diferentes situações de risco. O material orienta desde a preparação do espaço escolar até a resposta rápida e a recuperação após o evento, incluindo a elaboração de kits de emergência e rotinas de treinamento.

O plano de ação apresentado diferencia alertas sonoros e procedimentos conforme o tipo de unidade escolar, abrangendo educação infantil, ensino fundamental, EJA e educação especial. Também foi destacado o roteiro de execução para cada tipo de desastre, garantindo que toda a comunidade escolar saiba como agir em caso de necessidade.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, a iniciativa surge em um momento de atenção redobrada devido à instabilidade climática e a episódios recentes em cidades vizinhas. O objetivo é garantir a segurança de alunos, professores e funcionários, promovendo ações preventivas e preparando todos para responder de forma eficiente a possíveis emergências.

Na próxima semana, todas as escolas municipais de Cambé deverão realizar simulações práticas, envolvendo professores, funcionários e estudantes, para reforçar o preparo diante de situações climáticas adversas.

Com ações como essa, Cambé busca fortalecer a cultura de prevenção e segurança no ambiente escolar, protegendo a comunidade local diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

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Fonte: www.cambe.pr.gov.br

Tags
#cambé#Corpo de Bombeiros#Defesa Civil#desastres naturais#Educação#escolas municipais#prevenção#segurança
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