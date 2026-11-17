A Caixa divulgou o resultado do concurso 6118 da Loteria Federal. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).

Bilhetes dos cinco prêmios principais

1º prêmio: 062545 2º prêmio: 065170 3º prêmio: 057177 4º prêmio: 083440 5º prêmio: 054040

A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.

Premiação do concurso 6118

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º prêmio 1 R$ 1.350.000,00 2º prêmio 1 R$ 40.000,00 3º prêmio 1 R$ 30.000,00 4º prêmio 1 R$ 20.000,00 5º prêmio 1 R$ 17.339,00

Veja também: Resultado da Loteria Federal 6117 de quarta-feira (11/11): veja os bilhetes premiados.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.