Quatorze famílias de vítimas da ditadura militar receberam, nesta segunda-feira (16), novas certidões de óbito em Porto Alegre. Os documentos, corrigidos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com o Ministério Público Federal, reconhecem oficialmente que as mortes ocorreram de forma violenta, causadas pelo Estado brasileiro durante o período de perseguição a opositores do regime instaurado em 1964.

A entrega aconteceu em evento simbólico, marcando a primeira reunião desse tipo na Região Sul. Entre os homenageados está Luiz Eurico Tejera Lisboa, morto em 1972. Sua esposa, Suzana Lisboa, destacou a importância do reconhecimento e pediu que o governo siga com as buscas por corpos desaparecidos, além de defender que a história da ditadura faça parte do currículo escolar.

Além de Luiz Eurico, receberam as certidões as famílias de Ary Abreu Lima da Rosa, Avelmar Moreira de Barros, Celso Gilberto de Oliveira, Darcy José dos Santos Mariante, João Batista Rita, Luiz Renato Pires de Almeida, Manoel Custódio Martins, Alfeu de Alcântara Monteiro, Cilon Cunha Brum, Frederico Eduardo Mayr, João Carlos Haas Sobrinho, Onofre Ilha Dornelles e Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter.

O procurador da República, Enrico Rodrigues de Freitas, destacou que a retificação das certidões representa um reconhecimento histórico e um pedido de desculpas do Estado brasileiro às famílias. Ele lembrou que, durante a ditadura, o próprio Ministério Público chegou a legitimar processos que sustentavam o regime autoritário. O procurador também mencionou a intenção de criar um centro de memória em Porto Alegre, no casarão conhecido como “Dopinho”, local marcado por torturas.

Carolina Dias, secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, reforçou o caráter simbólico da ação, que busca reparar parte das violências sofridas pelas famílias. Já a presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, afirmou que o documento é uma homenagem e um passo importante no reconhecimento moral da responsabilidade do Estado.

O ato emocionou familiares, como os filhos do ferroviário Onofre Ilha Dornelles, morto aos 46 anos após sofrer torturas. Eles lembraram que o pai lutava por melhores condições de trabalho e morreu em decorrência das lesões causadas pela repressão.

Reconhecimento e memória para a sociedade gaúcha

As novas certidões trazem detalhes sobre os locais das mortes, como delegacias, bases militares e centros clandestinos de tortura, reforçando a importância da memória histórica para evitar que episódios semelhantes se repitam.

Contexto: luta por justiça e memória no RS

O reconhecimento oficial das mortes de opositores do regime militar é resultado de anos de reivindicação das famílias e de entidades de direitos humanos. No Rio Grande do Sul, a busca por justiça e memória é constante, refletindo a importância de manter viva a história para as novas gerações.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br