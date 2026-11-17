A Caixa divulgou o resultado do concurso 3033 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
21 23 28 31 44 46
Segundo sorteio
13 16 27 30 36 39
Premiação do concurso 3033
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|12
|R$ 11.483,69
|4 acertos
|1.099
|R$ 143,30
|3 acertos
|23.276
|R$ 3,38
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|27
|R$ 4.593,47
|4 acertos
|1.317
|R$ 119,58
|3 acertos
|25.198
|R$ 3,12
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.495.620,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3034, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,3 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.