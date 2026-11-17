A Caixa divulgou o resultado do concurso 3033 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

21 23 28 31 44 46

Segundo sorteio

13 16 27 30 36 39

Premiação do concurso 3033

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 12 R$ 11.483,69 4 acertos 1.099 R$ 143,30 3 acertos 23.276 R$ 3,38 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 27 R$ 4.593,47 4 acertos 1.317 R$ 119,58 3 acertos 25.198 R$ 3,12

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.495.620,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3034, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,3 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.