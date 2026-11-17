A Caixa divulgou o resultado do concurso 3000 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99

Na ordem do sorteio: 74 – 46 – 05 – 92 – 11 – 36 – 69 – 37 – 81 – 48 – 75 – 21 – 38 – 99 – 95 – 24 – 07 – 19 – 00 – 59.

Premiação do concurso 3000

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 5 R$ 32.997,24 18 acertos 32 R$ 3.222,39 17 acertos 324 R$ 318,26 16 acertos 2.177 R$ 47,36 15 acertos 8.993 R$ 11,46 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.363.990,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3001, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotomania 2999 de sexta-feira (13/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 2,8 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.