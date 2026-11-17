A Caixa divulgou o resultado do concurso 3000 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99
Na ordem do sorteio: 74 – 46 – 05 – 92 – 11 – 36 – 69 – 37 – 81 – 48 – 75 – 21 – 38 – 99 – 95 – 24 – 07 – 19 – 00 – 59.
Premiação do concurso 3000
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|5
|R$ 32.997,24
|18 acertos
|32
|R$ 3.222,39
|17 acertos
|324
|R$ 318,26
|16 acertos
|2.177
|R$ 47,36
|15 acertos
|8.993
|R$ 11,46
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.363.990,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3001, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotomania 2999 de sexta-feira (13/11): 2 apostas acertam e cada uma leva R$ 2,8 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.