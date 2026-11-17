A Caixa divulgou o resultado do concurso 7169 da Quina. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

35 41 44 59 80

Na ordem do sorteio: 35 – 44 – 80 – 41 – 59.

Premiação do concurso 7169

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos Não houve acertadores — 4 acertos 53 R$ 9.521,59 3 acertos 3.520 R$ 136,53 2 acertos 93.350 R$ 5,14

A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.975.413,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7170, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7168 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.