A Caixa divulgou o resultado do concurso 7169 da Quina. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
35 41 44 59 80
Na ordem do sorteio: 35 – 44 – 80 – 41 – 59.
Premiação do concurso 7169
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|53
|R$ 9.521,59
|3 acertos
|3.520
|R$ 136,53
|2 acertos
|93.350
|R$ 5,14
A arrecadação total do concurso foi de R$ 10.975.413,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7170, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 14.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7168 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.