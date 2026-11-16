A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está recebendo uma nova estação de monitoramento por satélite, fruto de um investimento total de R$ 5,2 milhões em geotecnologia. O projeto faz parte do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação (NAPI) Space, criado em 2025, e conta com recursos da Fundação Araucária, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Governo do Paraná e aporte privado da Coamo Agroindustrial.

O objetivo da iniciativa é transformar dados de satélites, sensoriamento remoto e georreferenciamento em soluções práticas para o setor produtivo e para o poder público, utilizando Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT). A estação de monitoramento GNSS, que será integrada à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC/IBGE), permitirá a coleta de dados geodésicos e informações de posicionamento de alta precisão, beneficiando áreas como engenharia, agrimensura, cartografia, construção civil, planejamento urbano e, principalmente, agricultura de precisão.

Coordenado pelo professor Marcelo Tosin, do Departamento de Engenharia Elétrica da UEL, o projeto também envolve o desenvolvimento de receptores GNSS nacionais de baixo custo, tornando a tecnologia mais acessível para profissionais e empresas da região. Segundo o docente Luciano Nardini Gomes, a estação terá influência em um raio de cerca de 100 quilômetros, atendendo dezenas de municípios do Norte do Paraná.

Todos os dados gerados pela estação serão públicos e gratuitos, ampliando o acesso à tecnologia e promovendo a democratização do conhecimento. Além disso, a UEL oferece cursos de capacitação e extensão para profissionais, prefeituras e associações, abordando temas como georreferenciamento, mapeamento e uso de drones. O projeto também apoia processos de regularização fundiária, planejamento territorial e gestão ambiental, fortalecendo a atuação social e técnica na região.

Nos últimos anos, Londrina e cidades vizinhas têm buscado modernizar suas ferramentas de gestão urbana e rural, e a chegada dessa estação reforça o papel da UEL como referência em inovação e extensão universitária. A expectativa é que a iniciativa contribua para o desenvolvimento econômico e social do Norte do Paraná, aproximando universidade, setor produtivo e sociedade.

Para saber mais sobre a estação de monitoramento e os cursos oferecidos, acompanhe as atualizações do Portal Cambé e participe das discussões sobre inovação na região.

Fonte: operobal.uel.br