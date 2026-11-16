O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (16) com Pedro Sánchez, líder do governo espanhol, durante uma parada em Madri após viagem às Filipinas. O encontro abordou estratégias conjuntas para enfrentar o crescimento da extrema-direita, combater discursos de ódio e desinformação, além de fortalecer políticas de inclusão social e democracia.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Sánchez destacaram a importância de uma agenda internacional que promova a democracia e o multilateralismo. Ambos enxergam as eleições no Brasil e na Espanha como decisivas para conter o avanço de grupos extremistas tanto na América Latina quanto na Europa.

Pedro Sánchez, que já manifestou apoio à reeleição de Lula, enfrenta um cenário eleitoral importante na Espanha, onde o Congresso será renovado em 29 de novembro. O Partido Socialista Operário Espanhol, liderado por Sánchez, busca maioria parlamentar para garantir a continuidade do governo.

Durante a conversa, os presidentes também discutiram a necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU. Lula defende mudanças na estrutura do órgão, que atualmente concede poder de veto a cinco países. Sánchez expressou apoio a uma candidatura latino-americana para a Secretaria-Geral da ONU, cargo que será renovado em 2027.

Lula aproveitou para relatar suas agendas recentes na Turquia, durante a COP 31, e nas Filipinas, onde participou de reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O presidente brasileiro ressaltou o apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre e os esforços do Brasil para zerar o desmatamento e avançar na transição energética.

Essas articulações reforçam o papel do Brasil e da Espanha na defesa de valores democráticos e na busca por soluções globais para desafios sociais e ambientais. O diálogo entre os líderes mostra o alinhamento de interesses em temas que impactam diretamente a estabilidade política e o desenvolvimento sustentável.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br