Praça Getúlio Vargas receberá a Casa do Papai Noel; programação terá apresentações de coros, dança, balé e cantata até 20 de dezembro.

O Natal Luz de Cambé terá a chegada do Papai Noel em 3 de dezembro, com uma caravana pelas ruas da cidade e uma apresentação de balé aéreo na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura. Divulgada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a programação reúne atrações natalinas para moradores e visitantes, enquanto a instalação da decoração já movimenta diferentes regiões do município.

A abertura das atividades contará com um espetáculo da Tangará Produções, a partir das 19h30. A praça também será o destino da caravana e abrigará a Casa do Papai Noel, que terá novo endereço neste ano.

Casa do Papai Noel ficará aberta até 23 de dezembro

A visitação à casinha começa no próprio dia 3. Crianças, adultos e famílias poderão conhecer o espaço e tirar fotos com o Papai Noel na estrutura montada na Praça Getúlio Vargas.

O atendimento será realizado todas as noites, até 23 de dezembro. Com a mudança de endereço, a praça em frente à Prefeitura passa a concentrar a visitação e parte das apresentações culturais do Natal Luz.

Iluminação natalina começa a ocupar a cidade

A montagem da decoração já está em andamento. Árvores, cometas, trenós, estrelas e outros adornos vão compor a iluminação natalina em todas as regiões de Cambé.

A instalação dos enfeites mantém uma tradição anual do município e acompanha o calendário de encontros e apresentações de dezembro. Além da decoração, a programação distribui atividades entre a Praça Getúlio Vargas, o Centro Cultural e a Igreja Presbiteriana Nova.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, os preparativos incluem tanto a iluminação quanto a recepção ao Papai Noel. Ela também convidou moradores de cidades vizinhas a acompanhar as atividades.

“Então, convidamos toda a região para participar dessa festa com a gente. Tenho certeza de que vocês vão adorar”, afirmou a secretária.

Coros, dança e balé fazem parte da programação

As apresentações culturais seguem ao longo de dezembro. O Coro UEL se apresenta em 7 de dezembro, na Praça Getúlio Vargas, que também receberá o Coral Palestrina e o Coro Voz Viva.

No Centro Cultural, o público poderá acompanhar a apresentação de dança na noite de jazz e o espetáculo de balé Iluminar. Já a cantata O Quarto Mago será realizada em 20 de dezembro, na Igreja Presbiteriana Nova.

Confira a programação completa do Natal Luz de Cambé

3 de dezembro — quinta-feira

Abertura do Natal Luz e chegada do Papai Noel

Atrações: caravana do Papai Noel pelas ruas da cidade e espetáculo de balé aéreo da Tangará Produções.

caravana do Papai Noel pelas ruas da cidade e espetáculo de balé aéreo da Tangará Produções. Horário do balé aéreo: a partir das 19h30.

a partir das 19h30. Local da apresentação e destino da caravana: Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura.

De 3 a 23 de dezembro

Visitação à Casa do Papai Noel

Funcionamento: todas as noites.

todas as noites. Local: Praça Getúlio Vargas.

Praça Getúlio Vargas. Atividade: visitação e fotos com o Papai Noel.

7 de dezembro — segunda-feira

Coro UEL

Horário: 20h.

20h. Local: Praça Getúlio Vargas.

9 de dezembro — quarta-feira

Apresentação de dança na noite de jazz

Horário: 20h.

20h. Local: Centro Cultural.

11 de dezembro — sexta-feira

Iluminar — Espetáculo de Balé

Horário: 20h.

20h. Local: Centro Cultural.

15 de dezembro — terça-feira

Coral Palestrina — Uma noite de Natal

Horário: 20h.

20h. Local: Praça Getúlio Vargas.

17 de dezembro — quinta-feira

Coro Voz Viva — Natal para todos

Horário: 20h.

20h. Local: Praça Getúlio Vargas.

20 de dezembro — domingo

O Quarto Mago — Cantata de Natal

Horário: 20h.

20h. Local: Igreja Presbiteriana Nova.

Igreja Presbiteriana Nova. Endereço: Rua Buriti, 506.

Qual apresentação vai entrar no calendário da sua família? Compartilhe a programação com quem pretende visitar o Natal Luz e acompanhe o Portal Cambé nas redes sociais para mais notícias da cidade.

Fonte: Prefeitura de Cambé / Secretaria Municipal de Educação e Cultura.