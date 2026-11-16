Sorteio desta segunda-feira (16) está previsto para as 21h; Portal Cambé divulgará os números sorteados e a premiação

A Quina pode pagar R$ 13,5 milhões nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2026. O prêmio estimado é do concurso 7169, com sorteio previsto para as 21h, no horário de Brasília. Para ganhar na faixa principal, é necessário acertar as cinco dezenas sorteadas.

O Portal Cambé vai divulgar o resultado do sorteio, com os números e, após a apuração oficial da Caixa Econômica Federal, a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa.

Como apostar na Quina de hoje

Para participar, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Também recebem prêmios os jogos que acertarem dois, três ou quatro números.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas, pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O prazo para os jogos simples termina às 20h, no horário de Brasília, respeitando o funcionamento de cada estabelecimento no atendimento presencial.

Outra opção é a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente. O valor da aposta aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Concurso 7169: confira as informações

Informação Detalhes Prêmio estimado R$ 13.500.000,00 Concurso 7169 Data Segunda-feira, 16/11/2026 Horário previsto 21h, horário de Brasília Encerramento das apostas simples 20h Aposta mínima R$ 3,00

Onde acompanhar o resultado da Quina

Assim que o sorteio for realizado, os leitores poderão conferir as dezenas na página de loterias do Portal Cambé.

A cobertura também informará se houve ganhadores do prêmio principal ou se o valor acumulou para o próximo concurso. Os detalhes do rateio serão acrescentados após a divulgação oficial da Caixa.