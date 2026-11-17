O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (16) em forte alta, cotado a R$ 5,77, o maior patamar desde abril de 2025. A moeda norte-americana subiu 2,17% no dia, refletindo a preocupação dos investidores com a política fiscal brasileira e o cenário internacional desfavorável.

Além do câmbio, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, recuou 1,83% e fechou aos 169.295 pontos. O movimento foi acompanhado pela saída de capital estrangeiro, que já soma quase R$ 5,5 bilhões negativos em novembro.

No mercado internacional, o petróleo também registrou queda expressiva. O barril do tipo Brent caiu 3,55%, encerrando o dia a US$ 92,44, enquanto o WTI recuou 3,21%, fechando a US$ 85,72. A retração foi influenciada pela recuperação dos embarques no Estreito de Ormuz e expectativas de aumento da oferta global.

O aumento do dólar ocorreu em meio à expectativa pela votação de um projeto de lei complementar no Senado, que prevê ajustes fiscais com impacto de até R$ 60 bilhões em 2027. No exterior, dados de inflação dos Estados Unidos e declarações do Federal Reserve indicando manutenção de juros altos também pressionaram a moeda.

O Banco Central divulgou ainda o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), que apontou queda de 0,20% em setembro, reforçando o clima de cautela no mercado.

Historicamente, momentos de incerteza fiscal e política costumam impactar o câmbio e os investimentos no Brasil. O cenário atual reforça a necessidade de atenção dos moradores e empresários locais às oscilações do mercado financeiro.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br