O concurso 1356 do Dia de Sorte foi realizado nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026. As dezenas sorteadas foram 22, 14, 28, 25, 19, 07 e 02.

O Mês da Sorte foi Fevereiro.

Resultado do Dia de Sorte 1356

Resultado das Loterias Caixa Dia de Sorte 1356 Sorteio realizado na quarta-feira, 25 de novembro de 2026 22 14 28 25 19 07 02 Mês da Sorte: Fevereiro Acompanhe as notícias das loterias Confira a apuração oficial e a premiação nos canais da Caixa.

Dezenas: 22 – 14 – 28 – 25 – 19 – 07 – 02

Mês da Sorte: Fevereiro

Concurso: 1356

Data do sorteio: quarta-feira, 25 de novembro de 2026

A imagem do sorteio informa as dezenas e o Mês da Sorte. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa de premiação devem ser consultados no resultado oficial da Caixa.