O concurso 1356 do Dia de Sorte foi realizado nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026. As dezenas sorteadas foram 22, 14, 28, 25, 19, 07 e 02.
O Mês da Sorte foi Fevereiro.
Resultado do Dia de Sorte 1356
Resultado das Loterias Caixa
Dia de Sorte 1356
Sorteio realizado na quarta-feira, 25 de novembro de 2026
22 14 28 25 19 07 02
Mês da Sorte: FevereiroAcompanhe as notícias das loterias
Confira a apuração oficial e a premiação nos canais da Caixa.
Dezenas: 22 – 14 – 28 – 25 – 19 – 07 – 02
Mês da Sorte: Fevereiro
Concurso: 1356
Data do sorteio: quarta-feira, 25 de novembro de 2026
A imagem do sorteio informa as dezenas e o Mês da Sorte. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa de premiação devem ser consultados no resultado oficial da Caixa.