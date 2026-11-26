A bióloga mineira Fabiane Almeida, de 43 anos, está entre as 10 vencedoras do Prêmio Mulheres Inovadoras, iniciativa do governo federal. As premiadas foram reconhecidas nesta quarta-feira (25), em cerimônia em Brasília, segundo a Agência Brasil. Fabiane é uma das responsáveis por uma startup que produz biomassa de alto valor nutricional a partir de microalgas.

O prêmio é promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). As 10 vencedoras desenvolveram soluções em biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e internet das coisas, aplicadas a áreas como saúde, agricultura, bioeconomia e monitoramento ambiental.

Fabiane contou à Agência Brasil que o interesse pela Amazônia surgiu ainda na infância. “Meu sonho começou aos 6 anos de idade ao apresentar um trabalho de ciências na minha escola em Pará de Minas. Apresentei o bioma da Amazônia”, relembrou.

Depois de se formar em biologia em Minas Gerais, ela se mudou para Manaus (AM) para fazer o mestrado e, no doutorado, passou a estudar microalgas. Professora universitária, Fabiane criou há quatro anos a Aqua Viridi, startup incubada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

A empresa trabalha com cinco produtos: três voltados para animais e dois para a alimentação humana. De acordo com a pesquisadora, as microalgas são dez vezes mais produtivas que a soja, capturam cinco vezes mais carbono e são cultivadas em fotobiorreatores, sem disputar espaço com áreas agrícolas.

A startup também produz bioestimulantes e biofertilizantes que reduzem o uso de agroquímicos e atende a agricultura familiar. Segundo Fabiane, a farinha de microalgas é uma alternativa sustentável na nutrição animal. “Grande parte dessa farinha de microalgas é aplicada no mercado agrícola para a produção de peixe e camarão”, explicou.

“Nós estamos aumentando a nossa produção em 10 vezes nesse momento”, afirmou a bióloga. O projeto, que teve como tutora a professora Tainá Fernandes, da Universidade de São Paulo (USP), recebeu R$ 120 mil para apoiar as próximas etapas do negócio.

Durante a cerimônia, a ministra Luciana Santos, do MCTI, defendeu o estímulo a novas pesquisas lideradas por mulheres. “Eu sei bem o que significa superação de uma cultura machista. As mulheres precisam cada vez mais ter exemplos, inspiração e investimento objetivo para poder superar todas essas barreiras”, declarou. Segundo ela, a premiação integra a programação da semana de ciência e tecnologia em Brasília.

Criado pela Finep em 2020, o programa acelera startups lideradas por mulheres com treinamento, mentoria individual e bancas de avaliação. Em sete edições, 243 startups foram aceleradas e R$ 13,6 milhões foram distribuídos em prêmios, sendo R$ 3,6 milhões nesta edição.

A 7ª edição, realizada em 2026, recebeu 638 inscrições e selecionou 50 startups, dez por região. As participantes passaram por oito semanas e meia de aceleração, com 50 mentoras e mais de 300 sessões de mentoria.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, afirmou que as pesquisadoras vêm conquistando cada vez mais espaço e já são maioria nos cursos de pós-graduação. “Cada vez mais a gente tem professoras e pesquisadoras ganhando prêmios internacionais”, disse. Para ele, esses espaços são conquistados pelo exemplo.

Estudantes do ensino médio da escola pública Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos (SP), também foram premiadas. Beatriz Soares e Ana Clara, ambas de 18 anos, e Elisa Leandro, de 17, são responsáveis por projetos com finalidade científica e social.

Beatriz e Ana Clara começaram a trabalhar no projeto depois de identificar o desperdício de alimentos na escola. Como apenas a conscientização não resolveu o problema, elas partiram para uma solução prática. “A gente chegou na construção dos biodigestores caseiros a partir de um sistema com bactérias anaeróbicas que é ativado com esterco bovino fresco e o resto de comida que sobra na nossa escola”, explicaram.

O processo gera biogás e biofertilizante, com base no que as alunas aprenderam nas aulas de química e biologia. O resultado do trabalho foi doado a comunidades vulneráveis da cidade, entre elas um assentamento com mais de 60 famílias.

A diretora da escola, Lucinei Tavoni, afirmou que a instituição, que tem 700 estudantes, valoriza o senso coletivo e o combate ao machismo. “A gente tem conseguido avanços e as meninas têm se sobressaído muito em nossa escola”, disse.

A doação de uma colmeia por um apicultor da comunidade deu origem a outro projeto, voltado ao estudo de abelhas sem ferrão, sustentabilidade e economia circular. Elisa participa de uma disciplina optativa sobre o tema.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br