Resultado da Quina 7166 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 11 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7166 da Quina. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
19 31 61 67 69
Na ordem do sorteio: 19 – 61 – 67 – 31 – 69.
Premiação do concurso 7166
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|24
|R$ 18.489,25
|3 acertos
|2.890
|R$ 146,23
|2 acertos
|79.081
|R$ 5,34
A arrecadação total do concurso foi de R$ 9.650.865,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7167, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 11.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7165 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 10 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.