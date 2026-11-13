Resultado da Quina 7166 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 11 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7166 da Quina. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

19 31 61 67 69

Na ordem do sorteio: 19 – 61 – 67 – 31 – 69.

Premiação do concurso 7166

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos Não houve acertadores — 4 acertos 24 R$ 18.489,25 3 acertos 2.890 R$ 146,23 2 acertos 79.081 R$ 5,34

A arrecadação total do concurso foi de R$ 9.650.865,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7167, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 11.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7165 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 10 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.