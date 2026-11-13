Diferenças regionais afetam uso do gás de cozinha no Brasil

O acesso ao gás de cozinha ainda apresenta grandes diferenças entre as regiões do Brasil, conforme aponta um estudo divulgado pela Plataforma de Transição Justa. Em 2025, 98,1% dos lares brasileiros utilizaram gás de botijão ou encanado para cozinhar, mas 13,3% ainda recorreram à lenha ou carvão, mostrando que a pobreza energética persiste para milhões de famílias.

Segundo o levantamento, cerca de 10,5 milhões de domicílios usam lenha ou carvão, mesmo com o gás presente em quase todo o território nacional. Muitas dessas famílias combinam diferentes fontes de energia devido a limitações financeiras, infraestrutura precária ou falta de acesso regular ao gás.

Desigualdade regional no uso de energia

O estudo revela que o Norte lidera no uso de lenha ou carvão, com 25% dos domicílios, seguido pelo Sul (20,8%) e Nordeste (19,7%). Já no Centro-Oeste e Sudeste, esses índices caem para 7,7% e 5,7%, respectivamente. O uso da eletricidade para cozinhar também varia: no Sul, 74,2% dos lares utilizam equipamentos elétricos, enquanto no Norte esse percentual não passa de 34,9%.

O Maranhão é o estado com maior déficit de acesso a fontes modernas de energia para cozinhar, com apenas 3,4% dos domicílios usando gás ou eletricidade em 2024. Acre, Ceará, Pará e Piauí também apresentam baixos índices.

Programa Gás do Povo e desafios no acesso

O Programa Gás do Povo, do governo federal, oferece recarga gratuita de botijões de 13 kg para famílias de baixa renda. Em maio de 2026, 15,1 milhões de famílias já eram beneficiadas. O programa trouxe mais segurança alimentar, permitindo que as famílias direcionem parte da renda para outras necessidades. No entanto, 20% dos beneficiários relataram dificuldades no primeiro resgate, principalmente por questões como uso de aplicativos, regras do benefício e custos de transporte até revendas credenciadas.

Outro desafio é que a entrega domiciliar do botijão não está incluída no programa, o que pode dificultar o acesso para famílias em áreas remotas ou com mobilidade reduzida.

Impactos na saúde e cotidiano

O uso da lenha para cozinhar ainda traz riscos à saúde, principalmente para mulheres e crianças, devido à exposição à fumaça, além de acidentes e tempo gasto na coleta da madeira. Em regiões dominadas por facções ou milícias, a compra e o transporte do gás podem ser ainda mais complicados, embora o estudo não tenha analisado profundamente esses casos.

Contexto e histórico

Apesar dos avanços no acesso ao gás e eletricidade, o Brasil ainda enfrenta desafios para garantir energia limpa e acessível a todos. Desde 2018, houve redução no uso de lenha e carvão, mas a pobreza energética ainda é uma realidade, especialmente em regiões menos desenvolvidas. Políticas públicas como o Gás do Povo são fundamentais, mas precisam ser aprimoradas para atender de forma mais eficiente as necessidades das famílias vulneráveis.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br