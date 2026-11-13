Cerca de 100 crianças de até 10 anos da Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, localizada no Parque Ouro Branco, zona sul de Londrina, recebem neste sábado (14) atendimento oftalmológico gratuito, por meio do projeto Hoftalon nas Escolas.

A ação, realizada em parceria entre o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon) e a Secretaria Municipal de Educação, tem início às 8h30 e busca identificar precocemente problemas de visão que possam afetar o desempenho escolar das crianças.

Durante o evento, uma equipe multidisciplinar do Hoftalon realiza avaliações oftalmológicas em estudantes previamente selecionados pela rede municipal. Caso seja constatada a necessidade de correção visual, os alunos recebem óculos sem custo, fornecidos por parceiros do projeto.

O atendimento não se limita aos exames iniciais. Crianças que apresentarem alterações mais complexas serão encaminhadas para acompanhamento especializado, garantindo o acesso contínuo aos cuidados necessários.

Além dos exames, o projeto investe na prevenção, capacitando professores para identificar sinais de dificuldades visuais em sala de aula e realizar uma pré-triagem utilizando a tabela de Snellen, ferramenta que auxilia na detecção de problemas de visão.

O Hoftalon nas Escolas atua em Londrina desde 2006, completando 20 anos de trabalho voltado à saúde ocular infantil. A iniciativa envolve o hospital, a Prefeitura de Londrina e empresas parceiras, que também colaboram para a distribuição gratuita de óculos.

Essa ação reforça o compromisso da cidade com a saúde e o desenvolvimento dos estudantes, contribuindo para que todos tenham melhores condições de aprendizado e qualidade de vida.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br