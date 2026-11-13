Unidades funcionam das 8h às 14h, com consultas médicas, atendimento odontológico, vacinação e orientações exclusivas para homens

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cambé estarão abertas neste sábado, 14 de novembro, das 8h às 14h, com atendimento exclusivo ao público masculino. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, a mobilização integra o Novembro Azul e busca ampliar o acesso dos homens aos cuidados com a saúde.

Durante o período, serão oferecidas consultas médicas gerais, consultas odontológicas, vacinação e orientações sobre saúde. A proposta é aproveitar a abertura das unidades no sábado para incentivar a avaliação de saúde e esclarecer dúvidas dos moradores.

Quais serviços estarão disponíveis nas UBS?

O atendimento contempla diferentes necessidades do público masculino. Os homens poderão buscar avaliação médica geral, cuidar da saúde bucal e ter acesso à vacinação e às orientações das equipes.

A campanha municipal vai além da conscientização sobre o câncer de próstata. O foco também está na prevenção e no cuidado com a saúde do homem de forma integral, com espaço para conversar sobre problemas que precisam de acompanhamento.

Cuidado com a saúde deve fazer parte da rotina

A secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, destacou que a mobilização é uma oportunidade para os homens procurarem atendimento e receberem orientações sobre suas necessidades.

“O homem tem que se cuidar, pensar em prevenção, em longevidade”, afirmou.

Segundo a secretária, a avaliação permite tirar dúvidas e receber encaminhamento para problemas que o paciente esteja enfrentando, inclusive quando ele não sabe por onde começar a buscar ajuda.

Novembro Azul também leva atendimento às empresas

Ao longo do mês, a programação de Cambé inclui palestras, atividades educativas e atendimento de saúde nas empresas, além da atenção ao público masculino nas UBS.

A abertura das unidades aos sábados já fez parte de edições anteriores da campanha no município. Em novembro de 2025, a Prefeitura também promoveu atendimento nas UBS das 8h às 14h, com serviços voltados à saúde dos homens. Prefeitura de Cambé

Confira o serviço

Data: sábado, 14 de novembro de 2026.

sábado, 14 de novembro de 2026. Horário: das 8h às 14h.

das 8h às 14h. Local: todas as Unidades Básicas de Saúde de Cambé.

todas as Unidades Básicas de Saúde de Cambé. Público: atendimento exclusivo para homens.

atendimento exclusivo para homens. Serviços: consultas médicas gerais, consultas odontológicas, vacinação e orientações sobre saúde.

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Com informações da Prefeitura de Cambé.