Paraná discute papel dos hospitais filantrópicos no SUS

O secretário estadual de Saúde do Paraná, César Neves, participou nesta sexta-feira (13) do Rio Health Forum 2026, evento realizado no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Neves integrou o painel que abordou de que forma os hospitais filantrópicos podem contribuir para garantir o acesso da população a uma saúde pública de qualidade.

Durante o debate, representantes de diferentes estados e instituições discutiram estratégias para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atuação dos hospitais filantrópicos. O secretário destacou a importância dessas entidades para ampliar o atendimento, especialmente em regiões onde o acesso à saúde ainda é um desafio.

O Paraná tem tradição no apoio a hospitais filantrópicos, que desempenham papel fundamental no atendimento à população, em especial nos municípios do interior. A participação do Estado em fóruns nacionais reforça o compromisso com a busca de soluções para melhorar o sistema de saúde pública.

O fortalecimento do SUS por meio de parcerias com o setor filantrópico é uma pauta constante em debates de saúde no país. Em cidades paranaenses, esses hospitais são responsáveis por uma parcela significativa dos atendimentos, colaborando para desafogar a rede pública e garantir serviços essenciais.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br