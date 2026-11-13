Concurso desta sexta-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; veja as dezenas e a divisão dos prêmios após a divulgação da Caixa.

O resultado da Lotofácil 3829, desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, será divulgado após o sorteio previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.

Números sorteados na Lotofácil 3829

Resultado do sorteio Lotofácil Concurso 3829 Confira as 15 dezenas sorteadas, em ordem crescente: 01

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04

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15

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22

23

24 Ordem do sorteio22 · 01 · 24 · 20 · 23 · 16 · 02 · 04 · 18 · 13 · 19 · 09 · 06 · 15 · 10

Premiação da Lotofácil

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial da Caixa Econômica Federal.

Se houver apostas com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.

Fonte: Loterias Caixa.