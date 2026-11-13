 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Loterias

Resultado da Lotofácil 3829 de sexta-feira, 13/11: confira os números

Por Redação Portal CambéAtualizada em 13/11/2026 às 21:092 min de leitura
Editorias
LoteriasLotofacil
PublicidadeClinica Matéria
Compartilhe

Concurso desta sexta-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; veja as dezenas e a divisão dos prêmios após a divulgação da Caixa.

O resultado da Lotofácil 3829, desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, será divulgado após o sorteio previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.

Números sorteados na Lotofácil 3829

Resultado do sorteio

Lotofácil

Concurso 3829

Confira as 15 dezenas sorteadas, em ordem crescente:

  • 01
  • 02
  • 04
  • 06
  • 09
  • 10
  • 13
  • 15
  • 16
  • 18
  • 19
  • 20
  • 22
  • 23
  • 24

Ordem do sorteio22 · 01 · 24 · 20 · 23 · 16 · 02 · 04 · 18 · 13 · 19 · 09 · 06 · 15 · 10

Dezenas transcritas da imagem do sorteio enviada à redação. Premiação e rateio não informados na imagem.

Premiação da Lotofácil

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.

FaixaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
15 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
14 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
13 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
12 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação
11 acertosAguardando apuraçãoAguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial da Caixa Econômica Federal.

Se houver apostas com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.

Fonte: Loterias Caixa.

Tags
#concurso 3829#loterias#Loterias CAIXA#lotofacil#resultado da Lotofácil
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.