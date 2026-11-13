Concurso desta sexta-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; veja as dezenas e a divisão dos prêmios após a divulgação da Caixa.
O resultado da Lotofácil 3829, desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, será divulgado após o sorteio previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.
Números sorteados na Lotofácil 3829
Resultado do sorteio
Lotofácil
Concurso 3829
Confira as 15 dezenas sorteadas, em ordem crescente:
- 01
- 02
- 04
- 06
- 09
- 10
- 13
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
- 24
Ordem do sorteio22 · 01 · 24 · 20 · 23 · 16 · 02 · 04 · 18 · 13 · 19 · 09 · 06 · 15 · 10
Premiação da Lotofácil
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial da Caixa Econômica Federal.
Se houver apostas com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Próximo concurso da Lotofácil
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.
Fonte: Loterias Caixa.