Equipe constatou sangramento na região do rosto; local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da perícia

Uma pessoa foi encontrada morta em um endereço no Conjunto Habitacional Doutor José dos Santos Rocha, em Cambé. A Polícia Militar foi acionada pela central de operações, a pedido de socorristas do Samu, e isolou o local após constatar lesões e sangramento na região do rosto da vítima.

Samu solicitou apoio da Polícia Militar

Conforme o registro da ocorrência, a solicitação inicial informava uma situação de possível óbito. Quando a guarnição chegou, a ambulância de prefixo 27 já estava no endereço, e os socorristas relataram que a pessoa estava morta.

Uma mulher que se apresentou como filha da vítima estava no local acompanhada do namorado. Segundo o relato registrado pela equipe, ele foi o primeiro a encontrar a vítima.

Polícia Civil e perícia foram acionadas

Diante das condições observadas, os policiais preservaram a área e acionaram os órgãos responsáveis pela perícia. Um agente da Polícia Civil e um perito compareceram ao endereço para os procedimentos.

Na sequência, o Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Ocorrência foi registrada como apoio a outros órgãos

O atendimento foi classificado no boletim como “apoio a outros órgãos — sem ilicitude”. O registro descreve o acionamento da PM pelo Samu e a atuação das equipes responsáveis pelos procedimentos no local.

A preservação da área permite que a perícia examine os vestígios e documente as condições em que a vítima foi encontrada, etapas que auxiliam na apuração das circunstâncias da morte.

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