Concurso 7166, sorteado nesta quinta-feira (12), não teve ganhadores na faixa principal. Próximo sorteio será nesta sexta-feira (13).

A Quina acumulou no concurso 7166, realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para sexta-feira (13), subiu para R$ 11 milhões.

Confira os números sorteados:

19 – 31 – 61 – 67 – 69

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 24 apostas acertaram quatro números. Cada uma receberá R$ 18.489,25.

Premiação da Quina 7166

Veja a distribuição dos prêmios do concurso:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos Nenhuma — 4 acertos 24 R$ 18.489,25 3 acertos 2.890 R$ 146,23 2 acertos 79.081 R$ 5,34

Ao todo, 81.995 apostas foram premiadas nas faixas de dois, três e quatro acertos.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 11 milhões

O próximo concurso da Quina será realizado em 13 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertar os cinco números.

O valor acumulado para esse sorteio chegou a R$ 9.806.611,11. A quantia é diferente da estimativa anunciada, que considera também a previsão de arrecadação do próximo concurso.

Quina de São João acumula R$ 55,1 milhões

A reserva destinada ao Sorteio Especial de São João alcançou R$ 55.188.560,54.

Já o valor acumulado para o próximo concurso de final cinco ou especial ficou em R$ 895.450,11. Esses recursos têm destinação própria e não correspondem ao prêmio estimado de R$ 11 milhões do próximo sorteio regular.

Fonte: dados do resultado da Quina 7166 divulgados pela Caixa Econômica Federal.