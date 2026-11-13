Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3085, sorteado nesta quinta-feira (12); 30 apostas ganharam na quina.

A Mega-Sena acumulou no concurso 3085, realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, previsto para domingo (15), subiu para R$ 27 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

10 – 27 – 29 – 37 – 39 – 59

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, o concurso premiou apostas com cinco e quatro acertos. Na quina, 30 apostas ganharam R$ 37.046,54 cada. Já a quadra teve 2.272 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 698,81.

Premiação da Mega-Sena 3085

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena — 6 acertos Nenhuma Acumulou Quina — 5 acertos 30 R$ 37.046,54 Quadra — 4 acertos 2.272 R$ 698,81

Próximo sorteio tem estimativa de R$ 27 milhões

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para 15 de novembro, com prêmio estimado em R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Após o resultado desta quinta-feira, o valor acumulado para a faixa principal do próximo concurso chegou a R$ 21.085.616,30. Esse saldo é diferente da estimativa anunciada, que considera também a arrecadação prevista com as novas apostas.

O acumulado destinado ao próximo concurso de final zero ou cinco, o 3090, está em R$ 2.778.490,15. Já a reserva para o sorteio especial soma R$ 151.483.372,81.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A modalidade também paga prêmios para quem acerta quatro ou cinco números.

Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias após o sorteio. Depois desse prazo, os valores não retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Fonte: Loterias Caixa.