O concurso 407 da +Milionária, desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, teve as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Confira a combinação apresentada na transmissão das Loterias Caixa.

Dezenas em ordem crescente: 09 – 22 – 25 – 26 – 28 – 50

Trevos sorteados: 2 e 3

Na ordem de saída, os números foram 50, 22, 25, 26, 09 e 28, conforme o registro do sorteio.

Premiação da +Milionária 407

O número de apostas ganhadoras e os valores por faixa de premiação ainda não foram confirmados nesta apuração. Por isso, ainda não é possível informar se houve vencedor do prêmio principal ou se o valor acumulou.

O rateio deve ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa, selecionando o concurso 407.

Como funciona a +Milionária

A +Milionária possui dez faixas de premiação. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.

Na aposta simples, o participante escolhe seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre os seis do volante. O jogo mínimo custa R$ 6, conforme as regras divulgadas pela Caixa.

Fonte: Loterias Caixa. Números transcritos da imagem da transmissão do concurso 407.