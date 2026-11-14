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Fifa inicia venda de ingressos para Copa Feminina 2027 no Brasil

Venda de ingressos para a Copa Feminina 2027 no Brasil começa em 1º de dezembro. Saiba como garantir o seu e acompanhe as novidades do torneio.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Fifa inicia venda de ingressos para Copa Feminina 2027 no Brasil
Fifa inicia venda de ingressos para Copa Feminina 2027 no Brasil
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A Fifa anunciou que a venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, começa em 1º de dezembro e segue até o dia 8 do mesmo mês. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13), durante evento no Maracanã, que será palco do jogo de abertura e da final do torneio.

Os torcedores poderão escolher entre três tipos de pacotes de ingressos, com valores a partir de R$ 100 para três partidas, o que equivale a cerca de R$ 30 por jogo. O pacote ‘Seleção Brasileira’, que garante entradas para os três jogos da fase de grupos do Brasil, terá preço inicial de R$ 205.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site oficial da Fifa. Para participar, é necessário criar um FIFA ID e registrar interesse no site FIFA.com/tickets antes do início das vendas. A meia-entrada será oferecida conforme determina a legislação brasileira, assim como opções de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo espaços para cadeirantes e assentos extralargos. Também será possível solicitar ingresso para acompanhante em casos previstos.

Além do ‘Seleção Brasileira’, há o ‘Passaporte Arena’, que inclui todos os jogos em um estádio específico até as quartas de final, com desconto de até 27% em relação à compra avulsa. Já o ‘Passaporte Flex’ permite ao torcedor montar seu próprio pacote com três partidas à escolha, podendo incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou semifinal, mas não a final ou disputa pelo terceiro lugar.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina está marcado para 11 de dezembro. Após a definição do calendário, será aberta uma nova fase de vendas exclusiva para clientes de cartão Visa, seguida por mais duas etapas para o público geral.

Expectativa para o Mundial Feminino no Brasil

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina acontece na América do Sul, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A realização do evento gera grande expectativa entre torcedores e movimenta o calendário esportivo nacional, além de impulsionar a visibilidade do futebol feminino no país.

Histórico e impacto local

O Brasil já sediou grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo masculina e os Jogos Olímpicos, e agora se prepara para receber o principal torneio do futebol feminino. A expectativa é de que a competição fortaleça ainda mais o esporte entre as mulheres e traga benefícios econômicos e sociais para as cidades-sede.

Fique atento às datas e garanta seu lugar para acompanhar de perto a Copa do Mundo Feminina 2027. Compartilhe a notícia e siga o Portal Cambé para mais informações sobre o evento e novidades do esporte na região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Brasil#Copa Feminina 2027#esporte#fifa#Futebol Feminino#ingressos#Maracanã#Portal Cambé
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