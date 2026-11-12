Congresso aprova mudanças no orçamento para Copa do Mundo Feminina 2027

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (12) um projeto de lei que flexibiliza regras fiscais e orçamentárias para viabilizar a realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa em 2027, marcada para ocorrer no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

A proposta, encaminhada pela Presidência da República, altera pontos específicos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as mudanças, estão exceções à criação de novas despesas obrigatórias, exigências de comprovação de impacto fiscal e restrições à contratação de novos empréstimos, além de ajustes em benefícios tributários.

Segundo o relator Luiz Gastão (PSD-CE), a medida é necessária devido à dimensão internacional do evento, que exige providências rápidas em termos jurídicos, administrativos e financeiros.

Impacto econômico e movimentação nacional

Um estudo da FGV Projetos, solicitado pela Embratur, aponta que a Copa do Mundo Feminina pode movimentar até R$ 8,8 bilhões no Brasil, gerando cerca de 73 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que aproximadamente 2 milhões de pessoas acompanhem o torneio, o que deve impulsionar setores como hotelaria, transporte, alimentação e comércio.

O evento contará com a participação de 32 seleções e terá o Maracanã como palco da abertura. O Brasil, como país-sede, será cabeça de chave em um dos oito grupos definidos pela Fifa.

Hospital inteligente também recebe recursos

Além das mudanças para a Copa, o projeto aprovado prevê transferências de recursos para o Primeiro Hospital Inteligente do Brasil, que utilizará tecnologia de ponta e inteligência artificial para oferecer atendimento digital e de alta precisão a pacientes do SUS.

Contexto local e histórico

O Brasil já sediou grandes eventos esportivos nos últimos anos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o que reforça a experiência do país na organização de competições internacionais. A expectativa é que a Copa do Mundo Feminina de 2027 traga benefícios econômicos e sociais, especialmente para cidades-sede e regiões do entorno.

Acompanhe as próximas atualizações sobre a preparação do Brasil para a Copa e compartilhe sua opinião sobre o impacto do evento na sua região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br