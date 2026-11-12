PM reforça policiamento e avalia ações do Cidade Segura na região Oeste

A Polícia Militar do Paraná participou de uma reunião estratégica nesta semana para analisar os resultados do programa Cidade Segura e definir novas medidas de policiamento em cidades da região Oeste do estado.

O encontro foi realizado no auditório do 9º Batalhão de Bombeiros Militar e reuniu autoridades de segurança para discutir o planejamento de ações em 14 municípios, entre eles Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Toledo e Medianeira.

Policiamento reforçado nas fronteiras

Durante a reunião, representantes dos 6º, 14º, 19º e 31º Batalhões de Polícia Militar apresentaram indicadores de segurança das áreas sob sua responsabilidade. O objetivo foi identificar pontos de atenção e fortalecer o policiamento, especialmente nas cidades que fazem fronteira e enfrentam desafios específicos relacionados à criminalidade.

Integração e planejamento conjunto

O encontro destacou a importância da integração entre as forças de segurança para garantir ações mais eficazes. A troca de informações e o alinhamento de estratégias visam aumentar a sensação de segurança para os moradores e inibir práticas criminosas na região.

Histórico e impacto regional

O programa Cidade Segura já vem sendo implementado em diversas cidades do Oeste, com resultados positivos na redução de crimes e maior presença policial. A continuidade dessas reuniões reforça o compromisso das autoridades em atuar de forma preventiva e integrada.

Moradores podem acompanhar as novidades sobre segurança pública na região e participar deixando sugestões ou comentários. Siga o portal para mais informações e atualizações sobre ações da Polícia Militar.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br