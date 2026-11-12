 Pular para o conteúdo
sábado, 14 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Resultado da Loteca 1282 de sexta-feira (13/11): 162 apostas acertam e cada uma leva R$ 3 mil
Ver últimas
Brasil

Alcolumbre mantém decisão sobre CPMI do Banco Master sob sua responsabilidade

Alcolumbre reafirma que a decisão sobre a CPMI do Banco Master é sua. Entenda o impasse e os próximos passos do caso no Congresso.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
PublicidadeClinica Matéria
Alcolumbre mantém decisão sobre CPMI do Banco Master sob sua responsabilidade
Alcolumbre mantém decisão sobre CPMI do Banco Master sob sua responsabilidade
Compartilhe

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), reiterou nesta quinta-feira (12) que a decisão de abrir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master cabe exclusivamente à presidência do Legislativo.

O Banco Master é alvo de apurações por suspeita de fraude bilionária no sistema financeiro nacional. Segundo Alcolumbre, a Mesa Diretora já definiu que o momento da leitura do requerimento para instalação da CPMI será definido por ele.

A solicitação pela CPMI foi apresentada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e teve apoio do partido Novo, cujo líder, Marcel van Hatten (Novo-RS), cobrou publicamente a leitura do pedido. Diante da negativa, o parlamentar recorreu da decisão. Alcolumbre afirmou que encaminhará o recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quando considerar oportuno.

O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Supremo Tribunal Federal (STF). O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Corrêa (PT-MG), defendeu que a CPMI seja instalada apenas na próxima legislatura, alegando falta de tempo hábil para análise ainda neste ano.

O parlamentar destacou ainda a necessidade de investigar o destino de mais de R$ 60 milhões supostamente repassados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Corrêa, o objetivo é garantir uma apuração rigorosa e responsabilizar eventuais envolvidos que estejam fora do país.

O debate sobre a CPMI do Banco Master reflete a tensão política em torno da apuração de fraudes financeiras e do papel do Congresso na fiscalização de grandes operações bancárias. A decisão final ainda aguarda definição da presidência do Legislativo.

Para mais informações e para acompanhar os próximos desdobramentos, siga o Portal Cambé nas redes sociais e participe deixando sua opinião nos comentários.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Carlos Jordy#Congresso Nacional#CPMI Banco Master#Davi Alcolumbre#Fraude financeira#Marcel van Hatten#Politica#senado
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.