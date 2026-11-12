Alcolumbre mantém decisão sobre CPMI do Banco Master sob sua responsabilidade

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), reiterou nesta quinta-feira (12) que a decisão de abrir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master cabe exclusivamente à presidência do Legislativo.

O Banco Master é alvo de apurações por suspeita de fraude bilionária no sistema financeiro nacional. Segundo Alcolumbre, a Mesa Diretora já definiu que o momento da leitura do requerimento para instalação da CPMI será definido por ele.

A solicitação pela CPMI foi apresentada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e teve apoio do partido Novo, cujo líder, Marcel van Hatten (Novo-RS), cobrou publicamente a leitura do pedido. Diante da negativa, o parlamentar recorreu da decisão. Alcolumbre afirmou que encaminhará o recurso à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quando considerar oportuno.

O caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Supremo Tribunal Federal (STF). O vice-líder do governo na Câmara, Rogério Corrêa (PT-MG), defendeu que a CPMI seja instalada apenas na próxima legislatura, alegando falta de tempo hábil para análise ainda neste ano.

O parlamentar destacou ainda a necessidade de investigar o destino de mais de R$ 60 milhões supostamente repassados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Corrêa, o objetivo é garantir uma apuração rigorosa e responsabilizar eventuais envolvidos que estejam fora do país.

O debate sobre a CPMI do Banco Master reflete a tensão política em torno da apuração de fraudes financeiras e do papel do Congresso na fiscalização de grandes operações bancárias. A decisão final ainda aguarda definição da presidência do Legislativo.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br