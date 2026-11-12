Dia da Saul Elkind leva cultura, lazer e serviços à zona norte de Londrina

A Avenida Saul Elkind, na zona norte de Londrina, será palco neste sábado (14), das 9h às 14h, da terceira edição do Dia da Saul Elkind. O evento, que acontece entre as ruas Remo Ferrarese e Odilon Braga, terá o trânsito bloqueado para oferecer uma programação recheada de cultura, lazer e serviços gratuitos à comunidade.

Organizado por empresários locais em parceria com entidades, universidade e o poder público, o evento espera receber cerca de 60 mil visitantes ao longo do dia. A programação inclui atividades para crianças, apresentações artísticas, recreação, cuidados com a saúde e beleza, cortes de cabelo, exposições, além de ações voltadas ao empreendedorismo e educação financeira.

Serviços e integração para a comunidade

Moradores da região e visitantes poderão aproveitar diversos atendimentos de cidadania, informações sobre regularização de imóveis com a Cohab-LD, além de orientações de órgãos municipais como Codel e CMTU. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) também estará presente com barracas e espaços de atendimento, levando projetos de pesquisa e extensão para o público.

Valorização do comércio e fortalecimento local

O objetivo central do evento é incentivar o movimento no comércio da zona norte e dar visibilidade aos serviços locais. Para Fábio Prada, presidente da Acirenor, a iniciativa representa a união entre empresários, entidades e poder público em prol do desenvolvimento econômico e social da região. “O Dia da Saul Elkind é, acima de tudo, um dia dedicado à comunidade, promovendo lazer, integração e oportunidades para as famílias”, pontua.

Participação de entidades e apoio institucional

A realização conta com o apoio de diversas instituições, como Acil, Fecomércio, Sincoval, Sebrae, Prefeitura de Londrina e UEL, além de sindicatos e empresas patrocinadoras. O secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, destaca que eventos como esse fortalecem a identidade local e aproximam a população da cultura e do lazer.

Contexto e importância para Londrina

A Avenida Saul Elkind é um dos principais corredores comerciais de Londrina, atraindo consumidores de bairros vizinhos e cidades próximas, como Cambé e Ibiporã. A iniciativa, que já se consolidou no calendário local, reforça a importância de ações integradas para a qualidade de vida e o desenvolvimento da zona norte.

O Dia da Saul Elkind se firma como um espaço de convivência, serviços e celebração para toda a comunidade. Compartilhe sua experiência nos comentários e acompanhe as novidades do Portal Cambé nas redes sociais!

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br