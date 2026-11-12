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Loterias

Lotofácil 3828 sorteia R$ 5 milhões nesta quinta-feira (12); veja como apostar

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
LoteriasLotofacil
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A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (12) o concurso 3828 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

O sorteio começa às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dá para assistir ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 20h, uma hora antes do sorteio. Os canais são:

  • casas lotéricas credenciadas;
  • site e aplicativo Loterias Caixa;
  • internet banking da Caixa, para correntistas.

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Quem joga uma aposta simples tem 1 chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal. Marcar mais números aumenta a chance, mas também o preço da aposta. Outra opção é o Bolão Caixa, que junta vários apostadores em um mesmo jogo.

Resultado no Portal Cambé

O Portal Cambé publica o resultado da Lotofácil 3828 logo após o sorteio. A matéria vai trazer as dezenas sorteadas, o número de ganhadores em cada faixa e o prêmio estimado para o próximo concurso.

As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Tags
#apostas#Caixa Econômica Federal#Loterias CAIXA#lotofacil#sorteio
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.