A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (12) o concurso 3828 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
O sorteio começa às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dá para assistir ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa.
Como apostar
As apostas podem ser feitas até as 20h, uma hora antes do sorteio. Os canais são:
- casas lotéricas credenciadas;
- site e aplicativo Loterias Caixa;
- internet banking da Caixa, para correntistas.
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 do volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Quem joga uma aposta simples tem 1 chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal. Marcar mais números aumenta a chance, mas também o preço da aposta. Outra opção é o Bolão Caixa, que junta vários apostadores em um mesmo jogo.
Resultado no Portal Cambé
O Portal Cambé publica o resultado da Lotofácil 3828 logo após o sorteio. A matéria vai trazer as dezenas sorteadas, o número de ganhadores em cada faixa e o prêmio estimado para o próximo concurso.
As apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.