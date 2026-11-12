Evento em Londrina debate gestão de projetos em ciência e tecnologia

Londrina recebe, de 16 a 18 de novembro, o 4º Encontro das Fundações de Apoio e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) do Paraná. A abertura será no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, reunindo gestores, pesquisadores e representantes de agências de fomento para discutir temas como governança, segurança jurídica e gestão de projetos de inovação.

Durante os três dias de evento, os participantes vão trocar experiências sobre os desafios institucionais e de gestão enfrentados pelas fundações de apoio e ICTs do estado. A programação inclui painéis, mesas-redondas, debates, workshops e até um city tour, promovendo a integração entre as instituições.

No dia 17, o encontro terá palestras sobre o papel das fundações de apoio no desenvolvimento da pesquisa e inovação, além de debates sobre a resolução do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e experiências de universidades como UFMG e Unicamp na gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Um workshop sobre prestação de contas de projetos também está previsto.

No dia 18, os temas abordados serão bolsas de apoio, regulamentação, limites e encargos, além de experiências de importação para pesquisa e remuneração das fundações na gestão de projetos. As atividades técnicas acontecem no Hotel Boulevard Residence.

As inscrições são gratuitas, mas é necessário realizar cadastro prévio por links específicos para cada instituição. Dúvidas podem ser esclarecidas pelas redes sociais oficiais do evento (@encontrodasfundacoes). A organização é da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (Fauel).

O evento reforça o papel de Londrina como polo regional de ciência, tecnologia e inovação, promovendo o diálogo entre diferentes setores e fortalecendo a execução de projetos de pesquisa no Paraná.

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Fonte: operobal.uel.br