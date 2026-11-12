Invasão atingiu a Caixa Vida e Previdência e expôs nomes, CPFs e outras informações pessoais. Empresa investiga o caso e alerta para possíveis golpes.

Um ataque cibernético à Caixa Vida e Previdência, empresa ligada à Caixa Seguridade, provocou a exposição de dados pessoais de clientes e ex-clientes. O incidente foi confirmado nesta quinta-feira (12) e envolve uma base cadastral que inclui 7,6 milhões de clientes ativos em todo o Brasil.

Segundo a companhia, criminosos conseguiram acessar sistemas internos sem autorização e copiar informações pessoais para fora do ambiente tecnológico da empresa. Entre os dados expostos estão nomes completos e números de CPF, além de endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento presentes em parte dos registros.

A situação exige atenção de consumidores de todo o país, inclusive de Cambé e de outras cidades do Norte do Paraná, principalmente diante da possibilidade de utilização dessas informações em tentativas de golpes e fraudes.

Apesar do incidente, a investigação preliminar não identificou comprometimento de senhas, dados bancários, valores de apólices ou saldos de previdência.

Como aconteceu o ataque à Caixa?

De acordo com o comunicado da Caixa Seguridade ao mercado, a invasão foi identificada na sexta-feira, 6 de novembro de 2026.

Após constatar o acesso indevido, a Caixa Vida e Previdência informou ter bloqueado os mecanismos utilizados pelos invasores e adotado medidas adicionais de proteção.

A empresa também iniciou uma investigação técnica com apoio de uma consultoria especializada em perícia forense digital, responsável por ajudar a identificar a origem do ataque e avaliar sua extensão.

Além disso, a companhia passou a monitorar a internet em busca de possíveis publicações ou compartilhamentos das informações obtidas ilegalmente.

O episódio foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) na quarta-feira (11), conforme as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quais dados dos clientes foram vazados?

As informações identificadas na apuração preliminar incluem:

Nome completo e CPF;

Endereço residencial;

Número de telefone;

Endereço de e-mail;

Data de nascimento.

A companhia esclareceu que nomes e CPFs estão entre os dados expostos, enquanto as demais informações aparecem em parte dos registros atingidos.

Embora essas informações não permitam, por si só, movimentar dinheiro de uma conta bancária, podem ser utilizadas por criminosos para tentar aplicar golpes.

Com dados verdadeiros em mãos, golpistas conseguem elaborar mensagens mais convincentes, se passando por funcionários de bancos, seguradoras e outros serviços financeiros.

Senhas e dinheiro dos clientes estão em risco?

Até a divulgação das informações nesta quinta-feira (12), a Caixa Seguridade afirmou que não havia encontrado indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação.

Isso inclui senhas, informações bancárias, saldos de previdência e valores de apólices.

A informação, porém, não significa que os consumidores devam ignorar o episódio. Os dados cadastrais expostos podem facilitar tentativas de fraude, especialmente por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagens.

A investigação continua e poderá trazer novos esclarecimentos sobre os impactos do ataque.

Pix da Caixa também apresentou problemas nesta quinta-feira

Além da divulgação do ataque cibernético, clientes da Caixa Econômica Federal relataram dificuldades para utilizar o Pix nesta quinta-feira (12).

Segundo registros divulgados pela plataforma Downdetector, as reclamações começaram durante a manhã e envolveram falhas no aplicativo, dificuldades para realizar transferências e problemas no gerenciamento de chaves Pix.

As notificações ultrapassaram mil registros em determinado momento do dia.

Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação de qualquer relação entre a instabilidade do Pix e o ataque cibernético à Caixa Vida e Previdência.

Também é importante esclarecer que a invasão identificada ocorreu no ambiente tecnológico da empresa de seguros e previdência, não havendo confirmação de comprometimento generalizado das contas bancárias da Caixa.

Como saber se meus dados foram vazados?

A Caixa Vida e Previdência informou que começou a comunicar clientes afetados, especialmente aqueles que tiveram números de telefone celular e endereços de e-mail expostos, além de grupos considerados vulneráveis.

As comunicações incluem orientações para reduzir o risco de fraudes e utilização indevida das informações.

Até o momento, não foi identificada uma ferramenta pública de consulta individual que permita verificar, apenas pelo CPF, se uma pessoa está entre os atingidos.

Quem possui ou já possuiu seguros ou previdência da companhia deve acompanhar seus canais oficiais e, em caso de dúvida, procurar diretamente a instituição.

Como se proteger de golpes após o vazamento?

O vazamento de informações pessoais pode facilitar abordagens fraudulentas. Por isso, consumidores de Cambé, Londrina, Rolândia, Ibiporã e de outras cidades devem tomar algumas precauções.

Desconfie de contatos inesperados. Uma pessoa que conhece seu nome completo ou CPF não é necessariamente representante de uma instituição financeira.

Nunca informe senhas ou códigos de segurança. Bancos e seguradoras não precisam dessas informações por telefone ou mensagens para corrigir um vazamento.

Evite clicar em links suspeitos. Caso receba um aviso sobre dados comprometidos, entre diretamente no aplicativo ou site oficial da instituição.

Não faça transferências para proteger sua conta. Pedidos de Pix para desbloqueio, verificação ou suposta proteção de valores são sinais de possível fraude.

Acompanhe suas movimentações financeiras. Caso identifique operações desconhecidas, entre em contato imediatamente com o banco e registre a ocorrência.

ANPD acompanha o caso

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi informada do incidente e está verificando as providências adotadas pela instituição, especialmente em relação à transparência e às medidas para reduzir eventuais danos aos titulares das informações.

A autoridade poderá solicitar esclarecimentos adicionais à empresa conforme a necessidade.

A Caixa Seguridade afirmou que continuará acompanhando a situação e manterá o mercado informado sobre eventuais desdobramentos relevantes.

O Portal Cambé seguirá acompanhando o caso, principalmente possíveis orientações que possam afetar consumidores da região.

3. Fontes consultadas