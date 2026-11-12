Prefeitura e Copel ampliam ações para segurança da rede elétrica em Londrina

A Prefeitura de Londrina e a Copel promoveram um workshop no dia 5 deste mês, reunindo representantes de diversos órgãos municipais e equipes técnicas para debater estratégias de prevenção e manejo da arborização urbana, com foco na proteção da rede elétrica da cidade. O encontro ocorreu no auditório da Copel, na Vila Brasil, e contou com a participação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Defesa Civil, Guarda Municipal, Londrina Iluminação e técnicos da concessionária.

O objetivo principal foi fortalecer a integração entre os setores públicos e a Copel, especialmente diante do aumento de eventos climáticos extremos. Só em 2026, Londrina já registrou 11 ocorrências severas relacionadas ao clima, o que reforça a necessidade de ações preventivas para garantir a segurança da população e a estabilidade no fornecimento de energia elétrica.

Padronização das podas e prevenção de riscos

Durante o evento, a Copel apresentou sua metodologia de poda preventiva padronizada, que mantém uma distância segura entre árvores e fios elétricos. O procedimento segue normas técnicas e legislação federal, visando reduzir falhas no sistema causadas pelo contato de galhos com a rede. Em Londrina, até outubro, foram realizadas mais de 22 mil podas preventivas, o que contribuiu para a diminuição de interrupções no fornecimento de energia.

O diretor de Áreas Verdes da Sema, Gerson Galdino, destacou que as podas são essenciais para evitar quedas de energia, especialmente no período de chuvas, de outubro a fevereiro. Segundo ele, o diálogo entre os órgãos é fundamental para a prevenção de problemas e para manter uma arborização de qualidade na cidade.

Resultados e impacto local

Em 2026, a Copel executou quase 1.800 ações preventivas em Londrina, beneficiando residências, comércios e serviços públicos. Mais de 70% dessas intervenções foram relacionadas à arborização. Além disso, a concessionária realizou mais de 50 correções em equipamentos críticos da rede elétrica, muitas vezes sem interromper o fornecimento, graças ao trabalho das equipes especializadas.

O município conta com uma extensa rede elétrica, composta por mais de 6 mil quilômetros de cabos e 13 subestações, atendendo mais de 317 mil unidades consumidoras. O cuidado com a vegetação faz parte de um programa contínuo de manutenção, que visa aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir riscos à população.

Planejamento urbano e escolha das espécies

Outro ponto debatido foi a importância de seguir o Plano Diretor de Arborização ao plantar novas árvores. A escolha adequada das espécies evita conflitos com a infraestrutura urbana e reduz a necessidade de podas frequentes, além de minimizar riscos de interrupções de energia durante tempestades.

Representantes da Sema ressaltaram que a arborização urbana é fundamental para a qualidade de vida dos moradores, proporcionando sombra, regulação da temperatura e proteção ambiental.

Parceria contínua e benefícios para Londrina

A parceria entre Copel e Prefeitura envolve mutirões de poda, recolhimento de resíduos e reuniões periódicas para planejar novas ações preventivas. Um exemplo recente foi o mutirão no bairro Limoeiro, que solucionou a maior parte dos problemas de falta de energia na região.

Para os gestores envolvidos, o trabalho conjunto é essencial para tornar Londrina mais segura e resiliente diante dos desafios climáticos, além de garantir energia de qualidade para todos. A expectativa é que novas oficinas e encontros fortaleçam ainda mais essa rede de colaboração.

O Portal Cambé incentiva os leitores a comentarem, compartilharem suas experiências e acompanharem as próximas atualizações sobre serviços públicos e segurança na região.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br