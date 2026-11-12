UEL abre inscrições para 450 vagas em cursinho pré-vestibular gratuito

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciou as inscrições para o Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV) de 2027, oferecendo 450 vagas gratuitas destinadas a estudantes da rede pública de ensino. As oportunidades estão divididas entre 200 vagas para o período da tarde, das 14h às 18h, e 250 para o período noturno, das 19h às 23h.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do SEBEC, o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. Podem participar alunos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio na rede pública, incluindo modalidades como ensino regular, técnico/integrado, EJA ou ENCCEJA. Segundo o edital, quem já finalizou o Ensino Médio tem prioridade na seleção.

Modalidades de seleção e critérios

O processo seletivo ocorre por dois caminhos. O primeiro é para estudantes inscritos no NIS/CadÚnico, que precisam ter o Número de Identificação Social ativo e regular. O segundo é a Análise Socioeconômica realizada pelo SEBEC, voltada para candidatos sem NIS ou com cadastro indeferido, exigindo renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais. A classificação é feita pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), considerando sete critérios definidos em edital. Toda a documentação deve ser enviada em PDF no momento da inscrição.

Prazos e cronograma

As inscrições pelo NIS/CadÚnico vão de 11 de novembro até 12h de 10 de dezembro. O resultado preliminar será divulgado em 14 de dezembro, com período de recursos entre 15 e 17 de dezembro e resultado final em 21 de dezembro. Já para a Análise Socioeconômica, as inscrições abrem em 9 de dezembro e seguem até 23h59 de 19 de janeiro de 2027. O resultado preliminar sai em 18 de fevereiro, com recursos até 25 de fevereiro e resultado final em 9 de março.

Matrículas e início das aulas

A convocação dos aprovados será publicada em 9 de março de 2027, no site do CEPV. As matrículas acontecem nos dias 10 e 11 de março, mediante envio de formulário eletrônico e documentação escolar que comprove a trajetória na rede pública. As aulas têm início previsto para 15 de março de 2027, nas salas do CEPV no campus da UEL.

Contexto e importância para Londrina

O CEPV da UEL é reconhecido por ampliar o acesso de jovens de escolas públicas ao ensino superior, especialmente em Londrina e região. A iniciativa reforça o compromisso da universidade com a inclusão social e o apoio à preparação dos estudantes para vestibulares e ENEM.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem acessar o site do SEBEC ou acompanhar as atualizações nos canais oficiais da UEL.

Fique por dentro das novidades da educação em Londrina! Compartilhe esta notícia e siga o Portal Cambé nas redes sociais para não perder nenhuma atualização.

Fonte: operobal.uel.br