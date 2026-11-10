Lotofácil 3825: uma aposta acerta os 15 números e ganha R$ 1,6 milhão

Confira o resultado do sorteio desta segunda-feira (09/11/2026)
A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, o concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e teve um único ganhador na faixa principal, que vai receber R$ 1.622.768,40.
Números sorteados
01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23
Premiação completa
|Acertos
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|1
|R$ 1.622.768,40
|14 acertos
|177
|R$ 1.922,36
|13 acertos
|7.042
|R$ 35,00
|12 acertos
|94.959
|R$ 14,00
|11 acertos
|543.365
|R$ 7,00
No total, 645.544 apostas foram premiadas neste concurso.
Curiosidades do sorteio
- Sequência longa: oito números seguidos saíram, do 03 ao 10.
- Pares e ímpares: foram 9 dezenas ímpares e 6 pares.
- Soma das dezenas: 161.
- Concentração no início: 9 dos 15 números sorteados estão entre 01 e 10.
Como conferir e resgatar o prêmio
Para conferir sua aposta, compare seus números com os do resultado acima ou use o app Loterias Caixa. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica. Valores maiores devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade com foto, CPF e o bilhete premiado. O prazo para resgatar é de 90 dias a partir da data do sorteio.
Próximo concurso
O próximo sorteio da Lotofácil é o concurso 3826. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no site Loterias Caixa ou no aplicativo.