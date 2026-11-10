Lotofácil 3825: uma aposta acerta os 15 números e ganha R$ 1,6 milhão

Confira o resultado do sorteio desta segunda-feira (09/11/2026)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, o concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e teve um único ganhador na faixa principal, que vai receber R$ 1.622.768,40.

Números sorteados

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Premiação completa

Acertos Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 1 R$ 1.622.768,40 14 acertos 177 R$ 1.922,36 13 acertos 7.042 R$ 35,00 12 acertos 94.959 R$ 14,00 11 acertos 543.365 R$ 7,00

No total, 645.544 apostas foram premiadas neste concurso.

Curiosidades do sorteio

Sequência longa: oito números seguidos saíram, do 03 ao 10.

oito números seguidos saíram, do 03 ao 10. Pares e ímpares: foram 9 dezenas ímpares e 6 pares.

foram 9 dezenas ímpares e 6 pares. Soma das dezenas: 161.

161. Concentração no início: 9 dos 15 números sorteados estão entre 01 e 10.

Como conferir e resgatar o prêmio

Para conferir sua aposta, compare seus números com os do resultado acima ou use o app Loterias Caixa. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica. Valores maiores devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade com foto, CPF e o bilhete premiado. O prazo para resgatar é de 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil é o concurso 3826. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no site Loterias Caixa ou no aplicativo.