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Lotofácil 3825: uma aposta acerta os 15 números e ganha R$ 1,6 milhão

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Confira o resultado do sorteio desta segunda-feira (09/11/2026)

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2026, o concurso 3825 da Lotofácil. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e teve um único ganhador na faixa principal, que vai receber R$ 1.622.768,40.

Números sorteados

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Premiação completa

AcertosApostas ganhadorasPrêmio por aposta
15 acertos1R$ 1.622.768,40
14 acertos177R$ 1.922,36
13 acertos7.042R$ 35,00
12 acertos94.959R$ 14,00
11 acertos543.365R$ 7,00

No total, 645.544 apostas foram premiadas neste concurso.

Curiosidades do sorteio

  • Sequência longa: oito números seguidos saíram, do 03 ao 10.
  • Pares e ímpares: foram 9 dezenas ímpares e 6 pares.
  • Soma das dezenas: 161.
  • Concentração no início: 9 dos 15 números sorteados estão entre 01 e 10.

Como conferir e resgatar o prêmio

Para conferir sua aposta, compare seus números com os do resultado acima ou use o app Loterias Caixa. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica. Valores maiores devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade com foto, CPF e o bilhete premiado. O prazo para resgatar é de 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil é o concurso 3826. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no site Loterias Caixa ou no aplicativo.

Tags
#Caixa Econômica Federal#Concurso 3825#loterias#lotofacil#Resultado Lotofácil
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Redação Portal Cambé
Publicado por

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