Resultado da Quina 7163: confira os números sorteados nesta segunda-feira (9)

Concurso 7163 da Quina foi realizado nesta segunda-feira (9), com prêmio principal de aproximadamente R$ 2,9 milhões; confira as cinco dezenas sorteadas.

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (9 de novembro de 2026), o sorteio do concurso 7163 da Quina. A modalidade, uma das mais tradicionais das Loterias Caixa, tinha um prêmio estimado em aproximadamente R$ 2,9 milhões para quem acertasse as cinco dezenas.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Números sorteados na Quina 7163

As cinco dezenas sorteadas foram:

Resultado da Quina 7163 Sorteio de 09/11/2026 30 47 50 55 61 Fonte: Loterias Caixa

Quina 7163 teve ganhador?

Até a última atualização das informações consultadas, a Caixa ainda não havia divulgado o rateio completo da premiação do concurso 7163.

Dessa forma, ainda não era possível confirmar se alguma aposta acertou as cinco dezenas e conquistou o prêmio principal.

Além do prêmio máximo, a Quina também contempla apostas que acertam quatro, três ou dois números.

Faixa de premiação Situação Quina — 5 acertos Aguardando divulgação Quadra — 4 acertos Aguardando divulgação Terno — 3 acertos Aguardando divulgação Duque — 2 acertos Aguardando divulgação

Os valores e a quantidade de apostas vencedoras poderão ser consultados no site oficial das Loterias Caixa.

Como foi o sorteio anterior?

No concurso 7162, realizado no domingo (8), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, fazendo o prêmio principal acumular.

Os números sorteados foram 09 – 29 – 46 – 57 – 66.

Apesar de ninguém ter conquistado o prêmio máximo, milhares de apostas foram premiadas nas demais faixas:

4 acertos: 16 apostas ganhadoras, com R$ 21.974,91 para cada uma.

3 acertos: 2.584 apostas premiadas, recebendo R$ 129,58 cada.

2 acertos: 72.223 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 4,63.

Como apostar na Quina?

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00, conforme o valor informado para o concurso.

As apostas podem ser realizadas:

Nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal.

Pelo portal Loterias Online.

Pelos canais digitais oficiais disponibilizados pela Caixa.

Os jogadores podem registrar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. noticias.uol.com.br

Quais são as chances de ganhar na Quina?

A probabilidade de acertar os cinco números em uma aposta simples é de uma em 24.040.016.

Ao marcar mais dezenas, o apostador aumenta suas possibilidades de ganhar, mas também eleva o custo da aposta.

É importante lembrar que a loteria é um jogo de sorte. Não existem combinações ou estratégias capazes de garantir o prêmio principal.

Como receber um prêmio da Quina?

Os ganhadores devem guardar o comprovante original da aposta, que será necessário para solicitar o pagamento.

O resgate segue os procedimentos estabelecidos pela Caixa, podendo ocorrer em casas lotéricas ou agências bancárias, conforme o valor da premiação.

Para valores mais elevados, o pagamento deve ser solicitado diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

A recomendação é conferir os números e as regras de pagamento nos canais oficiais antes de solicitar o resgate.