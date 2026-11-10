Chuvas fortes causam estragos e deixam desabrigados no Sul do Brasil

As chuvas intensas que atingiram o Sul do Brasil entre quinta-feira (5) e sábado (7) provocaram uma série de danos em cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diversos municípios organizaram mutirões para atender famílias afetadas, distribuindo cestas básicas, colchões, kits de higiene e telhas.

No Rio Grande do Sul, cidades como Bento Gonçalves registraram três pessoas feridas e cerca de 1.500 casas destelhadas. Em Cacique Doble e Pontão, dezenas de residências foram alagadas. Segundo a Defesa Civil estadual, há 42 pessoas desalojadas e quatro desabrigadas no estado.

Em Santa Catarina, os temporais deixaram 278 pessoas desabrigadas e 75 desalojadas. Municípios como Abdon Batista, Bocaina do Sul e Vargem decretaram situação de emergência e solicitaram ajuda humanitária. Rio do Sul foi a cidade mais afetada, com cerca de 580 casas danificadas e 190 pessoas sem moradia. Blumenau enfrentou 43 ocorrências, incluindo deslizamentos e quedas de árvores. Em Lajes, a prefeitura orientou a população a economizar água devido ao risco de racionamento, após alagamentos intensos e danos à infraestrutura.

No Paraná, o fornecimento de energia elétrica foi severamente prejudicado, com quase meio milhão de imóveis afetados no auge do temporal. Segundo a Copel, foi o pior evento climático do ano para a rede elétrica estadual. Até a noite de domingo (9), 99% dos imóveis já tinham o serviço restabelecido, mas cerca de 6,3 mil ainda estavam sem luz.

O fenômeno El Niño foi apontado como responsável pelo aumento das chuvas, vendavais e granizo na região. A mobilização das equipes de defesa civil e assistência social segue intensa para minimizar os impactos e garantir apoio às famílias atingidas.

Nos últimos anos, episódios de chuvas fortes têm se tornado mais frequentes na região Sul, exigindo respostas rápidas das autoridades e reforçando a importância de investimentos em prevenção de desastres naturais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br